Séries Mania 2021 : Le festival dévoile sa programmation et ses invités

Le festival Séries Mania dévoile sa programmation et ses invités pour son édition 2021.

Le festival Series Mania sera de retour cette année ce qui devrait ravir les sériephiles. Hier s’est tenue la conférence de presse qui a révélé la programmation et les invités. On apprend ainsi que le Président du Jury sera Hagai Levi, scénariste, réalisateur, producteur et critique israélien, connu pour avoir participé aux créations des fictions Our Boys, The Affair et BeTipul (version originale de In Treatment et En Thérapie). Les membres du jury seront annoncés plus tard.

Parmi les invités d’honneur, on trouve notamment l’actrice et chanteuse américaine Audra McDonald (Private Practice, The Good Fight) ; le showrunner de Dexter et Nurse Jackie Clyde Phillips ; Chris Brancato, scénariste et producteur notamment connu pour son travail sur des séries comme X-Files et New York : section criminelle, mais aussi Narcos, qu’il a co-créée.

La journaliste française Tania de Montaigne, l’acteur et réalisateur français Olivier Marshall, la showrunner de Dix Pour Cent Fanny Herrero ; Delphine Horvilleur, rabbin de la communauté JEM à Paris ou encore l’ancien premier ministre Edouard Phillippe sont également parmi les invités d’honneur.

La série britannique Vigil, portée par les comédiens Suranne Jones (Doctor Foster, Gentleman Jack), Rose Leslie (Game of Thrones), Connor Swindells (Sex Education) et Martin Compston (Line of Duty), fera l’ouverture de cette édition 2021. Par les créateurs de Line of Duty, cette nouvelle production de la BBC One sera centrée sur une sombre conspiration au cœur même de la sécurité nationale de Grande-Bretagne…

Le Stand-Up sera la thématique fil rouge de cette édition 2021. À cette occasion, Fadily Camara, Nora Hamzawi, Agnès Hurstel, Kyan Khojandi, Alex Ramirès et Thomas VDB seront tous invités à venir monter sur scène pour venir présenter leurs séries préférées de stand-up.

La compétition française

Jeune et Golri (OCS), avec Agnès Hurstel, Jonathan Lambert, Marie Papillon, Paul Mirabel ou encore Lison Daniel…

Le Code (France 2), avec Annelise Hesme, Grégoire Bonnet, Jérôme Bertin, Julien Baumgartner…

L’Opéra (OCS), avec Ariane Labed, Raphaël Personnaz, Suzy Bemba…

Nona et ses filles (Arte), co-créée par Valérie Donzelli, avec Miou-Miou, Clotilde Hesme ou encore Virginie Ledoyen

Or de lui (France 2), avec Ramzy Bedia et Olivia Côte

Rebecca (TF1), avec Anne Marivin, Benjamin Biolay, Valérie Karsenti, Grégory Montel…

La compétition internationale

Anna (Italie – Sky Italia et Arte)

Blackport (Islande – Arte et RUV)

Furia (Norvège et Allemagne – ZDF et Viaplay)

Germinal (France et Italie – France 2)

Hamlet (Turquie – Gain Media)

Jerusalem (Israël- HOT)

Kamikaze (Danemark – HBO Max)

The Echo of your Voice (Israël – KAN)

Panorama International

La grande reporter au Monde et auteure Florence Aubenas sera la Présidente du Jury de cette section.

Bête noire (Canada – Séries Plus)

Dough (Suède – SVT)

Dr. Death (USA – Peacock)

Kevin can f**k himself (USA – Amazon Prime Video)

Mouse (Corée – TVN)

Porni (Norvèe – Viaplay)

Sort of (Canada – CBC)

The Bite (USA – Viacom)

The Last Socialist Artefact (Croatie, Finlande, Serbie, Slovénie – HTR)

The Unusual Suspects (Australie – SBS)

Time (Royaume-Uni – BBC et Canal+)

The Vampires of Midland (Russie – Start)

Vida de Colores (Colombie – Canal Telecaribe)

Wakefield (Australie – ABC)

We are Lady Parts (Royaume-Uni – Channel 4)

Les séries en avant-première

Les petits meurtres d’Agatha Christie 70’s, s3e03

Les Enragés XAOC, saison 3

Mytho, saison 2

La Casa De Papel, s5 – partie 1, épisode 1

Les séances spéciales

La Corde (Arte), avec Suzanne Clément, Jeanne Balibar et Tom Mercier

L’Opéra (OCS) : une création française tournée à l’Opéra de Paris

On The Verge (Canal+) : la première série de la réalisatrice française Julie Delpy

Rencontre avec Fanny Herrero (la créatrice de Dix pour cent) pour sa prochaine série intitulée Drôle, attendue prochainement sur Netflix

La Nuit des Comédies

Avec La Nuit des Comédies, place au rire ! Le Jury de cette section sera composé de lycéens. Voici les séries présentées :

Bloods (Grande-Bretagne)

Brigade Mobile (France)

Fisk (Australie)

Hacks (USA)

Les Tribulations de Georges et Fernand (France)

Starstruck (Grande-Bretagne)

Frank of Ireland (Irlande)

Les conférences et tables rondes

Comment les humoristes ont révolutionné l’autofiction dans la série contemporaine ? Conférence de Charles Bosson (7 Minutes de Réflexion)

La bible : le meilleur des scénarios ? Conférence de Delphine Horvilleur

La diversité est-elle soluble dans les séries françaises ? Conférence de Tania de Montaigne

Cent ans d’histoire anglaise à travers les séries. Conférence de Ioanis Deroide

La politique et les séries : rencontre avec Edouard Philippe

L’événement se tiendra à Lille entre le 26 aout et le 2 septembre prochain.