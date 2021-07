Loki : Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw réagissent au choc de l’épisode 4 (SPOILERS)

Owen Wilson (Mobius) et Gugu Mbatha-Raw (Renslayer) réagissent à la trahison de l’épisode 4 dans Loki.

L’épisode 4 de Loki était rempli de surprises. Ce fut notamment le plein de révélations pour Mobius M. Mobius qui a enfin réalisé qu’il était un variant et avait eu une vie avant d’avoir subit un lavage de cerveau par le TVA. Il réalise que les Gardiens du Temps ne sont qu’une mascarade et cela l’emmène à sa perte avec Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw) qui ordonne qu’on le désintègre avec le bâton.

« La relation entre Mobius et Renslayer, est la même que vous pourriez avoir avec votre patron. Ou quand vous êtes de retour à l’école avec le directeur ou quelqu’un en position d’autorité et que vous devez en quelque sorte essayer de les charmer pour pouvoir poursuivre vos projets », a déclaré Wilson à Marvel.com.

Il ajoute : « C’est la dynamique entre Mobius et Renslayer. Elle perd en quelque sorte patience avec Mobius et avec un autre de ses stratagèmes. Mais, je pense, qu’elle aime aussi qu’il soit un peu rebelle. »

C’est intéressant parce que Gugu Mbatha-Raw voit leur relation comme une amitié : « Son seul ami, vraiment, est Mobius, et elle le trahit en quelque sorte », a expliqué Mbatha-Raw dans une récente interview avec Marvel.com. « Ou elle le voit comme il l’a trahie, et ils ont ce schisme massif. Et vous pensez en quelque sorte, mon Dieu, que va-t-elle faire maintenant ? Qui va être de son côté ? Avec qui va-t-elle prendre un verre à la fin de la journée. C’est beaucoup de stress ! »

Mobius est donc effacé de la réalité, mais l’est-il vraiment ? Peu de temps après sa mort apparente, Renslayer désintègre Loki mais la scène post-générique montre qu’il n’est pas mort, il a rejoint d’autres variants Loki. On se demande alors si cette façon de mettre un terme aux gens est vraiment fatale. Mobius est-il quelque part dans le flux temporel ?

On ne sait rien de Mobius et il sera vraiment dommage qu’il quitte déjà la série sans qu’on en apprenne plus sur son passé et sa vie sur Terre. On attend aussi de voir qu’elle est le véritable agenda de Renslayer et de savoir si elle est la vraie méchante où si elle suit seulement des ordres.

Loki, c’est le mercredi sur Disney+.

Source : Marvel.com / Crédit ©Disney+