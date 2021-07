Kaamelott – Premier Volet : Des avant-premières partout en France !

La billetterie pour voir le film Kaamelott – Premier Volet en avant-première dans toute la France sera bientôt ouverte.

Kaamelott – Premier Volet arrive enfin bientôt sur les écrans mais pour ceux qui n’ont pas la patience d’attendre le jour de la sortie le 21 juillet, des avant-premières auront lieu la veille dans toute la France.

La billetterie sera ouverte dès le 7 juillet à 12h pour réserver vos places et ainsi découvrir le film d’Alexandre Astier. Un site avec le décompte pour acheter vos places est à visiter, vous aurez toutes les informations nécessaires le moment venu. https://kaamelott-seances.com/

Soyez les premiers à découvrir #KaamelottPremierVolet !

Avant-Premières partout en France le 20 juillet 2021.

Ouverture de la billetterie le 7 juillet à 12h.https://t.co/JJlVWCuu5Q pic.twitter.com/iJfOiXi5ry — Kaamelott officiel (@Kaamelott_tweet) July 2, 2021

Dans Kaamelott Premier Volet, le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?

Le casting de la série d’origine est de retour, tout comme certaines guest stars de l’époque, notamment Alain Chabat et Christian Clavier. Sting, Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne figurent parmi les nouveaux venus dans l’univers de Kaamelott.

Alexandre Astier (Arthur lui-même) reste la tête pensante de Kaamelott en réalisant le film mais aussi en signant le scénario, la musique et le montage. Et bien évidemment, sa famille est de la partie puisque ses parents mais aussi ses enfants sont au générique du film.

Kaamelott – Premier Volet sort le 21 juillet prochain.