Mission Impossible 7 : Reprise du tournage en septembre

Le tournage du film Mission Impossible 7 va reprendre au mois de septembre.

Le film Mission: Impossible 7 devrait reprendre le tournage en septembre après avoir arrêté sa production il y a plusieurs semaines en raison de COVID-19. Et selon Variety, les scènes extérieures du film devraient être tournées en premier.

L’acteur Simon Pegg, qui incarne Benji Dunn dans la franchise, a déclaré à Variety qu’un retour en septembre était « le plan » du film. « Cela commencera par les trucs extérieurs », explique Pegg, « cela semble assez faisable et, évidemment, des précautions seront mises en place. »

Les mesures barrières et les protocoles devraient ainsi être appliqué.e.s pour s’assurer de la sûreté de tous les employés de la production.

Le tournage de la franchise portée par Tom Cruise a été arrêté fin février, quelques jours seulement avant le début du tournage de scènes à Venise. À l’époque, l’Italie était en train de devenir l’épicentre de l’épidémie de coronavirus en Europe. Le film était alors parmi les premières productions à être suspendues à cause du virus.

Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames et Henry Czerny qui seront de retour. Parmi les nouveaux on trouve Shea Whigham (Joker) et Pom Klementieff (Les Gardiens de la Galaxie 2).

Christopher McQuarrie, qui a réalisé Rogue Nation et Fallout, reviendra aux commandes des deux suites.

Mission Impossible 7 était prévu pour une sortie en juillet 2021, il sortira finalement en novembre 2021. Quant à Mission Impossible 8, le film sortira le 4 novembre 2022 au lieu du mois d’août 2022.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount