The X-Files : Ryan Coogler est parfait pour le reboot selon Gillian Anderson

Gillian Anderson pense que le réalisateur Ryan Coogler est parfait pour le reboot de The X-Files : « Appelle-moi ».

Le reboot prévu de The X-Files par Ryan Coogler a déjà le sceau d’approbation de l’agent Scully elle-même.

Lors d’une récente apparition dans l’émission matinale anglaise This Morning sur ITV1, la star originale de X-Files, Gillian Anderson, a confirmé qu’elle se sentait optimiste quant au retour du drame paranormal et a laissé entendre qu’elle pourrait se retrouver elle-même impliquée dans le projet.

« J’ai parlé à [Coogler] et ce que j’ai dit, c’est : ‘Si quelqu’un devait le faire, je pense que tu es la personne parfaite et bonne chance », a déclaré Anderson. Elle a également dit au cinéaste : « Appelle-moi ».

L’actrice, qui est en promo pour son nouveau film The Salt Path, a ensuite fait part de ses réflexions sur son retour dans cet univers. Même si Anderson est restée vague, elle n’a pas complètement réfuté l’idée : « À un moment donné, si on m’appelle et que c’est bon et que je sens que c’est le bon moment, peut-être. »

Coogler, qui est actuellement au milieu du succès de son thriller de vampire Sinners, a évoqué le fait de se concentrer à nouveau sur le reboot de X-Files plus tôt ce mois-ci et avait confié avoir discuté avec Anderson : « Elle est incroyable. On croise les doigts ».

« Cela fait longtemps que je suis enthousiasmé par cela et j’ai hâte de m’y remettre. Certains de ces épisodes, si nous faisons bien notre travail, seront vraiment effrayants », a-t-il déclaré au Last Podcast on the Left. « Nous allons essayer de faire quelque chose de vraiment génial et d’être vraiment quelque chose pour les vrais fans de X-Files, et peut-être d’en trouver de nouveaux. »

On attend de voir comment ce reboot avance et s’il verra vraiment le jour avec l’implication de Gillian Anderson. En attendant, la série originale est à voir sur Disney+.

Source : ITV / Crédit ©Fox