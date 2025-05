Hawkeye : Pourquoi Jeremy Renner a refusé de faire la saison 2

Marvel et Disney+ voulaient une saison 2 pour Hawkeye mais Jeremy Renner a refusé. Il explique pourquoi.

Apparemment, la série Hawkeye aurait pu avoir une seconde saison, mais Jeremy Renner a refusé l’offre de Disney. En effet, selon l’acteur, un conflit salarial est en partie la raison pour laquelle Hawkeye n’a pas encore obtenu une deuxième saison.

« Ils m’ont demandé de faire la saison 2 et ils m’ont offert la moitié du salaire », a déclaré l’un des Avengers originaux lors d’une nouvelle interview avec High Performance. « J’étais du genre : « Wow, ça va me prendre deux fois plus de travail pour la moitié de la somme ? » Donc, huit mois de mon temps, en gros, pour le faire pour la moitié de la somme ? »

Renner a indiqué que l’offre présumée est intervenue après son accident presque mortel, dans lequel l’acteur a été écrasé par un chasse-neige le jour du Nouvel An 2023 alors qu’il tentait d’éloigner le véhicule de son neveu.

« J’ai dit : « Je suis désolé ? Pourquoi ? Pensez-vous que je ne suis que la moitié de Jeremy parce que je me suis fait écraser ? C’est peut-être pour ça que vous voulez me payer la moitié de ce que j’ai gagné lors de la première saison », » a déclaré Renner à propos de sa réaction. « Ce n’est pas Marvel, remarquez. C’est Disney, enfin même pas vraiment Disney. Ce sont juste ces pinces de comptables. »

Renner a déclaré qu’il avait décliné « l’offre insultante », mais qu’il était toujours intéressé pour revenir dans la série et reprendre son rôle de Clint Barton, alias Hawkeye.

« Je leur ai dit d’aller se faire voir ailleurs », a-t-il déclaré. « Donc, nous n’étions pas d’accord sur ce point. Malheureusement, j’aime toujours le personnage. J’adorerais toujours le faire, mais j’ai dû me défendre. Je n’ai pas demandé plus d’argent, pour le coup. Payez-moi simplement ce que j’ai gagné [dans] la première saison. C’est donc très décourageant que cela ne se soit pas produit, mais ce n’est pas grave. »

Il a ajouté : « Je suis heureux de laisser ça parce que mon corps me remercie probablement, encore et encore, de ne pas le faire en ce moment. Mais nous verrons. »

Selon Entertainment Weekly, une source de Disney a contesté les affirmations de Renner mais a refusé d’entrer dans les détails.

Pour rappel, Hawkeye a fait ses débuts en novembre 2021, reprenant les aventures de Clint Barton après les événements de Avengers : Endgame: juste avant les fêtes de Noël. La série de six épisodes voit aussi à son générique Hailee Steinfeld dans le rôle de sa protégée Kate Bishop, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova et Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk.

Source : EW / Crédit ©Disney+