Superman : Le film de Ta-Nehisi Coates et J.J. Abrams est toujours d’actualité

James Gunn dissipe les rumeurs selon lesquelles le film Superman de Ta-Nehisi Coates et J.J Abrams est mort.

James Gunn a déclaré que le film Superman de Ta-Nehisi Coates et J. J. Abrams pourrait toujours se produire indépendamment de l’inclusion de son Superman: Legacy dans le DCU.

Le coprésident de DC Studios pour Warner Bros. Discovery a mis fin aux rumeurs selon lesquelles l’adaptation de Coates était l’une des nombreuses victimes du remaniement de WB, disant à io9 que sa prochaine itération et la version de Coates sont totalement séparées.

« C’est un film passionnant », a déclaré Gunn. « Je sais que Chantal Nong, qui est la productrice exécutive de ce projet, est extrêmement excitée à ce sujet. Donc, si cela arrive et que c’est génial, je n’ai pas lu le scénario, et si le moment est propice, cela pourrait absolument arriver. Ce n’est absolument pas lié. Ce serait une histoire Elseworlds comme Joker. »

Elseworlds fait référence aux comics DC avec des histoires se déroulant en dehors du canon principal de l’univers DC. L’autre coprésident de DC, Peter Safran, a confirmé plus tôt cette année qu’ils utiliseraient la stratégie Elseworlds pour permettre à leur version de l’univers DC de coexister avec des histoires en dehors du canon, y compris les franchises Batman de Matt Reeves et Joker de Todd Phillips.

« La barre pour une histoire d’Elseworlds va être plus élevée que la barre pour quelque chose dans le DCU », a déclaré Gunn à Gizmodo en janvier. « Ce n’est pas que nous n’allons pas toujours avoir une barre plus haute, mais ça doit être quelque chose de vraiment spécial pour nous de raconter cette histoire en dehors de notre continuité habituelle et de dépenser de l’argent pour la faire. »

Il a été confirmé en 2021 que Coates avait été engagé pour écrire un film Superman avec un personnage principal noir au centre de l’histoire. J.J. Abrams a été quant à lui, annoncé à la production du film, mais depuis aucune information n’a été dévoilée pour ce long-métrage.

En attendant d’en savoir plus sur le film de Coates, Superman Legacy de James Gunn sortira en juillet 2025.

Source : io9 / Crédit ©DC