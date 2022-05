Outlander saison 6 : La showrunner tease “la plus grosse saison” après le cliffhanger du final (spoilers)

La showrunner de tease Outlander “la plus grosse saison” après le cliffhanger du final de la saison 6. Spoilers.

Décidemment, les choses se terminent encore très mal pour Claire (Caitriona Balfe) dans le final de Outlander. Le dernier épisode de la saison 6 est désormais disponible (sur Netflix) et la jeune femme se trouve à nouveau dans un mauvaise position. A la fin de la saison 5, Claire avait été brutalement agressée et violée.

À la fin de la saison 6, elle est jetée en prison par le frère de l’un de ses agresseurs, dans l’attente d’un « procès équitable » pour avoir tué Malva Christie (Jessica Reynolds). Evidemment, c’est un crime qu’elle n’a pas commis, mais ce sera difficile pour elle de se sortir de cette situation, parce que clairement, ce qui s’apprête à lui arriver sera loin d’être un procès équitable.

Le sixième livre, A Breath of Snow and Ashes, ne se termine pas par l’arrestation de Claire et si la situation avait été différente, la saison 6 ne se serait pas terminée là non plus. La showrunner Maril Davis a expliqué à TVGuide qu’au lieu des 12 épisodes habituels, la pandémie les a forcé à réduire la saison à huit épisodes et trouver un cliffhanger pratique quelque part au milieu, tout en empruntant également quelques éléments d’autres parties du livre pour s’assurer que l’histoire complète a été racontée.

« Nous avons évidemment terminé la saison 6 dans un lieu légèrement différent de celui que nous avions initialement prévu, car nous avions initialement prévu quatre épisodes supplémentaires, mais à cause de COVID et de tout le reste, nous avons rapidement réalisé que nous ne pouvions pas accomplir tout ce que nous voulions », explique Davis. « Huit [épisodes] semblait être l’endroit idéal pour s’arrêter, sur un petit moment de cliffhanger et une fusillade littérale. »



De son côté, Jamie a échappé à l’extradition. Il a failli être envoyé en Ecosse mais a été sauvé par Ian (John Bell) et les Cherokee. « Cela laisse Jamie et Claire dans cette position où ils sont séparés, que va-t-il leur arriver ? Vont-ils se revoir ? » dit Davis. « Mais vous savez, Outlander n’est pas pour les âmes sensibles. C’est Claire et Jamie, et les problèmes suivent ces deux-là, donc vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils soient assis sur une plage quelque part, juste en train de se détendre. »

Davis promet que la saison 7 terminera les histoires présentées dans la saison 6, y compris le mystère de qui a réellement tué Malva et cet incendie qui détruira apparemment la maison des Fraser et la compare à la catchphrase de Game of Thrones. « La saison 7 sera une énorme saison. Énorme. Je dis ça à chaque saison, mais cette saison est vraiment la plus grande », dit-elle. « Je veux dire, nous avons parlé de la révolution à venir, comme l’hiver arrive. Nous allons enfin le voir. »

Pour les fans des livres qui ont été découragés par la façon dont le sixième livre a dû être divisé essentiellement en trois saisons, il y a de bonnes nouvelles : Davis ne veut plus faire ça. « Nous n’aimons pas nous détourner du livre », dit-elle.

« Je pense que nos scénaristes font un travail incroyable en adaptant ces livres, en sélectionnant les parties, espérons-le, qui sont les plus importantes, et en déterminant si nous avons laissé quelque chose derrière nous qui est important pour nous, en trouvant des endroits pour les remettre en place. C’est un gros casse-tête, et c’est beaucoup plus compliqué que je ne pense que les gens ne le réalisent en ce qui concerne essayer de comprendre ce que nous pouvons filmer, ce que nous pouvons accomplir, ce que nous ne pouvons pas et essayer de créer un scénario cohérent. »

Outlander reviendra bientôt pour une saison 7. En attendant, la série est à voir en France sur Netflix.

Source : TVGuide / Crédit ©Starz