Le Seigneur des Anneaux : Sean Astin a hâte de voir la série Anneaux de Pouvoir

Sean Astin partage sa réaction au trailer des Anneaux de Pouvoir, la nouvelle série dans l’univers du Seigneur des Anneaux.

Sean Astin, l’une des stars de la trilogie du Seigneur des Anneaux, a récemment réagit publiquement à la première bande-annonce de la série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir de Prime Video.

Astin a joué Samwise Gamgee, le compagnon dévoué de Frodon dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. La série se produit des siècles avant les films, pendant le deuxième âge de la Terre du Milieu. Astin a assisté à l’Expo de Calgary 2022, où il a retrouvé sur scène ses collègues hobbits Elijah Wood, Dominic Monaghan et Billy Boyd pour la première fois en 10 ans.

Au cours de son panel, Astin a partagé sa réaction à la première bande-annonce de Les Anneaux de Pouvoir et il pense que l’investissement de Prime Video ne peut que payer.

« Pour ma part, je suis excité », a-t-il déclaré (via IGN). « J’ai vu le preview, et ça m’a donné des frissons. On dirait qu’ils ont compris. Je l’ai toujours dit, ils vont bien le faire. Il n’y a aucun moyen qu’Amazon dépense près d’un milliard de dollars pour une franchise uniquement pour la foirer. »

Certains rapports suggèrent que Prime Video a investi 465 millions de dollars pour la première saison des Anneaux de Pouvoir. C’est trois fois plus que ce qu’a dépensé HBO pour sa prochaine préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon.

Astin pense que la série sera un beau moyen d’apporter une nouvelle génération de fans à l’univers fantastique de J.R.R Tolkien qui vont découvrir Le Seigneur des Anneaux : « On se demande, combien de temps avant qu’il ne soit frais ? Pour au moins une, voire deux générations, ce sera tout neuf », dit Astin. « Ils finiront par découvrir notre version du Seigneur des Anneaux après avoir vu ce qui sera nouveau pour eux. »

Il poursuit : « Cela apportera une nouvelle prise de conscience à ce que nous avons fait, donc tout va bien. Et si dans le cas improbable ce n’est pas bon, d’accord. J’attribue toujours aux gens le mérite d’être déterminés et d’essayer de s’exprimer. C’est que je ressens pour tous les remakes. Vous avez des classiques auxquels vous pensez « s’il vous plaît, ne touchez pas à ça », mais la vérité est que rien ne pourra jamais l’enlever. »

Les Anneaux de Pouvoir se déroule au Second Age – des milliers d’années avant les événements du Hobbit et du Seigneur des Anneaux – et suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux alors qu’ils « confrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la Terre du Milieu », alias Sauron.

Le casting annoncé de la série comprend Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman et Sara Zwangobani.

Les Anneaux de Pouvoir débute le vendredi 2 septembre 2022 avec un nouvel épisode publié chaque semaine, La série a déjà obtenu un renouvellement anticipé de la saison 2 en novembre 2019.

Le Seigneur des Anneaux – Les Anneaux de Pouvoir (VO)