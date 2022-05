Doctor Strange 2 : Leak énorme sur la présence d’un des 4 Fantastiques (SPOILERS)

Un gros leak montrerait la présence d’un acteur célèbre dans le rôle d’un des Quatre Fantastiques dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. SPOILERS.

Les spoilers et les leaks ne s’arrêtent pas. A quelques jours de la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, une nouvelle information sur son contenu a fait surface. Cette fois-ci, cela concerne la présence d’un des Quatre Fantastiques, joué par l’acteur rêvé des fans.

Depuis des années, les fans de Marvel espèrent que John Krasinski soit casté dans le rôle de Reed Richards alias Mr Fantastic. Il se pourrait bien que ce fancast soit devenu réalité puisqu’un leak révèle la présence de Krasinski dans Doctor Strange 2. Evidemment, cette infirmation est à prendre avec des pincettes surtout qu’elle provient de sites comme TMZ et le Daily Mail.

L’image ci-dessous est un fake fait pas un fan.

All I’m saying is, if John Krasinski ends up playing Mister Fantastic either in Multiverse of Madness or in the upcoming Fantastic 4 movie, I will never stop talking about it pic.twitter.com/BWgx80yTO6 — ravinis (@jedisfulcrum) April 26, 2022

Sur l’une des images publiées, Krasinski se tient au premier plan devant Captain Carter, Black Bolt (des Ihnumans) et la version Captain Marvel de Maria Rambeau. Il porte un costume en latex bleu et noir, le look emblématique du personnage, avec un grand « 4 » directement au milieu de sa poitrine.

MoM spoilers / Doctor Strange Multiverse of Madness spoilers

So Marvel & Disney could snatch up John Krasinski as Mr Fantastic but WB & DC couldn't get Charlie Hunnam as Green Arrow 😬 pic.twitter.com/m8CD5ky3PK — Ethan. 💀🏳️‍🌈 (@SnyderVCastle) May 1, 2022

Cette image serait tirée d’une vidéo mais on garde en tête que c’est peut-être falsifié. Il faudra encore patienter deux jours avant d’en avoir le cœur net puisque le film sort ce mercredi. Toutes les rumeurs et autres spéculations auront enfin des réponses.

Entres les variants de personnages déjà connus, Scarlett Witch, les Illumunati, Captain Carter, le retour de Christine Palmer ou encore l’introduction d’America Chavez (Xochitl Gomez), c’est clairement un film très chargé qui attend les fans de Marvel.

Au casting de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on trouve Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Réalisé par Sam Raimi, le film sort le 4 mai.

Source : TMZ /Crédit ©Marvel/DR