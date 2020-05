Murder saison 6 : Découverte choquante sur Sam et retour de Laurel (SPOILERS et promo)

Grosse révélation choquante sur Sam et un autre personnage dans l’épisode 13 de la saison 6 de How to Get Away With Murder. Tom Verica réagit. SPOILERS.

C’est la grosse révélation qui a été teasé depuis quelque temps maintenant pour How to Get Away With Murder. Le showrunner Peter Nowalk avait promis que la dernière saison avait encore un gros choc à venir et la semaine dernière, la promo de l’épisode 13 promettait aussi une énorme révélation. Comme annoncé, c’est une révélation choquante qui a été faite mais qui au finale, a pas mal de sens et aide à comprendre certaine chose. La suite de cet article est spoiler, vous êtes prévenus.

WTF ?! C’est la réaction que Tom Verica (et le public) a eu en apprenant le gros twist des derniers épisodes de How to Get Away With Murder. Sam a fait son retour dans des flashbacks et en discutant avec Vivian, Annalise a fait une (double) découverte qui fait tomber des nues.

Premièrement, les doutes de relations incestueuses entre Sam et sa sœur Hannah (Marcia Gay Harden) deviennent clairs. Ils ont bien eu des relations sexuelles dans leur jeunesse qiand leurs parents les laissaient à leur propre sort. Mais Hannah a clairement abusé de son frère, cette relation n’était pas consentante. Cette découverte a amené à une autre vérité. Hannah a eu un bébé avec Sam et l’épisode révèle qu’il s’agit de Frank. Vous lisez bien, Frank est le fruit de la relation incestueuse entre Sam et Hannah. Cela signifie qu’en provocant l’accident qui a tué le bébé d’Annalise, il a tué son propre demi-frère et de surcroît, Gabriel est donc aussi son demi-frère.

WTF?!

Dans une interview à EW, Tom Verica fait part de sa réaction quand il a découvert la vérité : « J’ai dit « Oh putain » ! Je n’ai pas tout de suite tout rationalisé mais c’était simplement « oh bon sang ». Je connais ce personnage depuis si longtemps d’une certaine manière, et cela a certainement donné une base complète qui ne semblait pas être là pour les cinq ou six premières saisons, » confie l’acteur.

Tout cela met beaucoup de chose en perspective : « Cela a vraiment ouvert le potentiel de compréhension et de vulnérabilité concernant certaines choses très réelles dans la vie que les gens ont vécues. Vous avez dépassé [le dégoût] pour comprendre qu’il est le produit d’un environnement très dysfonctionnel. »

Il ajoute : « Ensuite, la révélation de Frank, quand je l’ai lu pour la première fois, c’était délicieux et amusant. J’ai eu une sorte de réaction à haute voix comme je pense que beaucoup de gens le feront. Connaître Charlie depuis des années de la manière dont je le connais, c’était choquant. Et c’est un euphémisme. »

La révélation de Frank étant le fils de Sam est clairement le gros choc de la série qui arrive à sa fin. La relation des deux hommes prend une autre dimension et on voit les choses complètement différemment. Il sera intéressant de revoir la série avec cette information en tête. Cela ajoute une nouvelle couche qui remet tout en perspective et change les choses.

Sam était au courant

Ce n’est pas complètement clair dans l’épisode mais Tom Verica confirme que Sam était bien au courant que Frank était son fils : « C’était l’une des questions que j’ai posées immédiatement à Pete [Nowalk] parce que j’ai paniqué à cause de la façon dont j’ai joué les choses les cinq saisons précédentes. Il m’a dit que je savais. (…) Je dois dire que je pense que cela nous a donné une couche différente de jouer notre relation d’une manière qui se penche certainement sur le fait que Sam soit conscient de cela et ne le révèle jamais. »

Pendant 6 saisons, Sam était décrit comme était le méchant qui les a tous mis dans la panade, c’était le « grand méchant loup » et c’est son meurtre qui déclenche toute cette histoire. Evidemment, le mal qu’il a fait n’est pas pardonnable mais les choses sont bien plus complexes et ces révélations confirment les zones de gris.

Verica confie qu’il défend toujours son personnage : « Une partie de moi en tant qu’acteur l’aimait. Je l’ai aimé parce que j’ai fait tant de bons gars dans ma carrière. C’est agréable d’avoir ce personnage qui était lourdement imparfait et d’être le point de colère de beaucoup de spectateurs. Les gens sont tellement investis et c’est ce que vous espérez. Mais je me suis retrouvé constamment à défendre Sam en disant: « Eh bien, attendez une minute, il n’est pas le seul à avoir les mains sales. » Cela valide ce que nous faisons naturellement en tant qu’acteurs, qui est de trouver ces zones grises et de trouver ces éléments humains avec chacun de ces personnages que nous jouons. »

Il ne reste plus que deux épisodes et la semaine prochaine, Laurel fera son retour. La promo la dévoile faire son entrée dans la salle d’audience. Annalise interroge ses Michaela et Connor qui l’ont récemment trahie.

Le titre de l’épisode est « Annalise Keating is dead », ce n’est donc pas très rassurant. Va-t-elle vraiment mourir ?

How to Get Away With Murder, c’est le jeudi sur ABC.

How to Get Away With Murder – Promo 6×14