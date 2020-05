Mourir Peut Attendre : Sortie du prochain James Bond repoussée en 2021 ?

La sortie de Mourir Peut Attendre, le prochain James Bond, pourrait être encore repoussée.

Décidement, James Bond 25 pourrait encore être le sujet d’un report. Alors que le film devait initialement sortie en novembre 2019, il avait té repoussé à une sortie pour ce printemps 2020. Finalement, la situation sanitaire avec la pandémie de coronavirus a obligé le studio a repoussé à nouveau la sortie au mois de novembre 2020.

Aujourd’hui, selon Metro UK, le film pourrait à nouveau subir un retard et ne serait pas en salles avant l’année prochaine. Une source du journal explique : « S’il doit attendre l’année prochaine, qu’il en soit ainsi. Il y a des centaines de millions de dollars en jeu ici. Libérez-le lorsque le public se sent en sécurité pour revenir. Mais c’est un appel éprouvant pour les nerfs. »

Cependant, avec tous les films qui sont déjà repoussés en 2021, les salles de cinéma pourraient arriver à saturation. Entre The Eternals de Marvel, le nouveau SOS Fantômes, Morbius, Fast & Furious 9, Jungle Cruise et bien d’autres qui ont été repoussés à 2021, les blockbusters seront partout l’année prochaine.

Une autre raison qui pousserait les studios à repousser encore la sortie, en dehors du coronavirus, est un possible boycott de certaines chaines de salles de cinéma qui refuseraient de passer des films distribués par Universal. Le film Les Trolls 2 Tournée Mondiale a fait un carton en VOD et les studios Universal ont laissé entendre qu’ils pourraient bien, dans le futur, sortir les films simultanément en salles et en VOD, ce qui ne plait pas aux exploitants.

Pour le moment, rien est officiel, le film reste prévu pour le mois de novembre mais d’ici ça, tout peut changer.

Source : Metro UK / Crédit ©MGM