Val Kilmer : Mort de l’acteur de Top Gun et Batman Forever

L’acteur Val Kilmer, notamment connu pour ses rôles dans Les Doors, Top Gun et Batman Forever est décédé à l’âge de 65 ans.

Val Kilmer, l’acteur connu pour assumer des rôles qui transcendaient son apparence, est décédé ce 1er avril 2025. Sa fille, Mercedes Kilmer, a confirmé au New York Times que l’acteur était décédé des suites d’une pneumonie. Il avait 65 ans.

Les premiers films de Kilmer comprenaient des comédies comme Top Secret ! (1984) et Profession Génie (1985), ainsi que son rôle marquant de Lieutenant Tom « Iceman » Kazansky face à Tom Cruise dans Top Gun (1986). Il a aussi joué dans le film fantastique Willow (1988) de Ron Howard.

Mais sa grande percée en tant que lead s’est faite dans les années 90 avec Les Doors (1991) d’Oliver Stone dans lequel il incarna Jim Morrison. Il a ensuite joué dans des films comme True Romance (1993), Tombstone (1993), Heat (1995), ou encore bien évidemment Batman Forever de Joel Schumacher en 1995. Cette version de Batman/Bruce Wayne n’a pas été le succès escompté alors que Kilmer espérait à l’origine incarner une version « radicale » du super-héros emblématique.

Après Batman, The Saint (1997) était son prochain coup d’essai de franchise. Ce fut un modeste succès au box-office, mais n’entraîna finalement aucune suite. Il enchainera les films au succès moyen puis au milieu des années 2000, il jouera dans Alexandre ou encore Kiss Kiss Bang Bang.

Né à Los Angeles, Kilmer a grandi à Chatsworth et a fréquenté la Hollywood Professional School et la célèbre école des arts et spectacles Juilliard. Il est apparu à Broadway dans « The Slab Boys », aux côtés de Sean Penn et Kevin Bacon, avant son premier rôle télévisé dans l’émission spéciale « One Too Many », qui mettait également en vedette Michelle Pfeiffer.

En 2015, Kilmer a été diagnostiqué d’un cancer de la gorge, cependant, scientiste chrétien depuis toujours, Kilmer croyait à la guérison par la prière et n’était pas disposé à confirmer son diagnostic de cancer lorsqu’il a été révélé par Michael Douglas en 2016. Une procédure effectuée dans le cadre de son traitement a endommagé ses cordes vocales et il a ensuite eu des difficultés à parler. Cela, à son tour, rendait le jeu d’acteur difficile.

En 2021, l’acteur normalement très privé, s’est ouvert dans un documentaire détaillant sa lutte concernant sa santé appelé Val.

La dernière apparition de Kilmer sur grand écran fut lorsqu’il a repris le rôle d’Iceman dans Top Gun : Maverick (2022).

Val Kilmer laisse en deuil deux enfants, sa fille Mercedes et son fils Jack.

Source : New York Times / Crédit ©Jason LaVeris/FilmMagic