The Testaments : La suite de The Handmaid’s Tale est officiellement commandée

Hulu commande officiellement The Testaments, la suite de The Handmaid’s Tale et annonce encore plus de casting.

Alors que depuis quelques semaines le casting se mettait doucement en place, la série n’était pas encore garantie d’une commande. Aujourd’hui c’est officiel, Hulu a commandé une premier saison pour The Testaments, la suite de The Handmaid’s Tale.

Par les producteurs exécutifs Bruce Miller et Warren Littlefield, le drame est basé sur le roman du même nom de Margaret Atwood de 2019 qui se déroule dans la théocratie dystopique de Gilead plus de 15 ans après les événements de The Handmaid’s Tale. Elisabeth Moss, actrice principale de la série-mère, sera également productrice exécutive du projet.

L’histoire met en scène une nouvelle génération de jeunes femmes à Gilead, aux prises avec le sombre avenir qui les attend. Pour ces jeunes femmes, grandir à Gilead est tout ce qu’elles n’ont jamais connu, n’ayant aucun souvenir tangible du monde extérieur avant leur endoctrinement dans cette vie. Confrontées à la perspective d’être mariées et de vivre une vie de servitude, elles seront obligées de rechercher des alliés, nouveaux et anciens, pour les aider dans leur lutte pour la liberté et la vie qu’elles méritent.

Le casting principal annoncé précédemment comprend Chase Infiniti dans le rôle d’Agnès, Lucy Halliday dans le rôle de Daisy, Ann Dowd reprenant son rôle de tante Lydia de The Handmaid’s Tale, Rowan Blanchard dans le rôle de Shunammite et Mattea Conforti dans le rôle de Becka.

Comme il a été précédemment rapporté, l’espoir est que Moss apparaisse dans la suite, reprenant le rôle de June Osbourne, qui est liée à Agnès et Daisy. Alors que The Handmaid’s Tale devrait dévoiler sa dernière saison le 8 avril, l’apparition de June dépendra de sa survie à la rébellion, à moins qu’elle ne soit présente qu’à travers des flashbacks.

Avec l’annonce de cette commande, The Testaments complète également son casting avec 9 nouveaux acteurs et actrices : Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya et Kira Guloien.

Li incarne Tante Vidala, une stricte disciplinaire et l’héritière présumée de la sphère féminine de Gilead. Seimetz incarne Paula, dont le récent mariage avec un commandant de haut rang a rehaussé son statut social. Mais sa vie parfaite est compliquée par sa nouvelle belle-fille.

Alexander incarne Garth, un jeune commandant qui s’implique dans la vie personnelle des filles qu’il a juré de protéger. Darnell-Martin incarne tante Gabbana, fervente partisane des valeurs de Gilead et bras droit de tante Vidala. C’est une éducatrice stricte et intransigeante.

Foote incarne Tante Estee, la plus jeune tante, dont l’énergie et la gentillesse lui valent le statut de « tante cool » parmi ses élèves. Ardies incarne Hulda, une fille naïve, pleine d’enthousiasme à l’idée de devenir une femme. Ses observations franches et son optimisme lui ont valu des amis fidèles. Mpumlwana incarne Jehosheba, une camarade de classe compétitive issue d’une famille respectée et qui recherche sans relâche un mariage de haut rang.

Pandya incarne Miriam, une fille sur le point de devenir une femme qui lutte sous la pression de la saison des mariages. Guloien incarne Rosa, une Martha attentionnée et dévouée, une figure maternelle pour Agnès et une source d’amour indispensable dans un foyer autrement froid.

Actuellement en pré-production, le tournage de The Testaments démarre le 7 avril prochain. Les trois premiers épisodes sont réalisés par Mike Barker.

