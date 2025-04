The Last of Us : la série n’ira surement pas au-delà de 3 saisons

Mauvaise nouvelle pour les fans de The Last of Us : la série tirera bien sa révérence avec l’intrigue du second jeu vidéo.

The Last of Us revient sur les canaux de la plate-forme Max en France dans moins de 12 jours et à l’occasion de la promotion de la saison 2 de la série, Craig Mazin, showrunner et co-créateur de la série a confirmé ce que redoutaient beaucoup de joueur et fans de la série.

Dans une interview accordée à People, le scénariste a bien confirmé qu’une troisième saison était en préparation, mais que l’avenir au-delà de celle-ci restait incertain, puisqu’ils se basent exclusivement sur le matériel originel vidéo-ludique.

Interrogé sur la possibilité d’écrire une histoire inédite pour rallonger l’intrigue de la série, qui se conclue dans le second opus du jeu sur une fin presque ouverte, Mazin a été catégorique : il n’en est pas question.

« Neil et moi, on veut vraiment raconter l’histoire telle qu’elle existe, » a expliqué ce dernier, « Elle aura cette fin. »

Reste à savoir si ce final interviendra en saison 3, ou si l’intrigue peut être rallongée pour créer une saison supplémentaire éventuellement sans dénaturer ce que nous connaissons de Last of Us part 2.

Lancée en janvier 2023 sur HBO, The Last of Us, portée par Pedro Pascal et Bella Ramsey, a rapidement conquis le public et la critique. Adaptée du jeu culte sorti en 2013, elle s’est imposée comme l’une des productions les plus marquantes de 2023, et a même conquis de nouveau joueurs, méconnaisseur de la licence de Sony.

Après plus de deux ans d’attente, la très attendue saison 2 deThe Last of Us débarquera le 13 avril. Et si l’histoire suivra toujours celle du jeu, elle prendra son temps. Mazin et Druckmann avaient déjà confié à GQ que la deuxième partie ne tiendra pas en une seule saison.

En attendant la saison 2, la première saison deThe Last of Us est disponible en streaming sur Max. Une bonne occasion de replonger dans cet univers avant l’arrivée des nouveaux épisodes.

©crédit photo : HBO/ Source : People