Moon Knight est un projet autonome et Oscar Isaac n’a pas signé pour plus de MCU

Mohamed Diab considère la série Moon Knight comme un projet autonome et Oscar Isaac n’est pas sous contrat pour d’autres projets Marvel.

Moon Knight vient tout juste de démarrer sur Disney+ et clairement, cette série ne ressemble en rien à ce que le MCU a proposé auparavant. C’est la première série du MCU qui se centre sur un tout nouveau personnage qui n’a pas fait ses débuts dans les films et qui n’est pas directement lié aux personnages existants dans cet univers.

Evidemment, à un certain degré, Moon Knight existe dans le MCU, mais quand on demande au réalisateur Mohamed Diab où se trouve la série dans la chronologie, il ne le sait pas vraiment et voit la série plus comme un projet indépendant.

Dans une interview avec Nerdist, Diab confie : « L’une des meilleures choses à propos de la série est qu’elle ressemble à un projet autonome. »

Cependant, le réalisateur a confirmé qu’au début, le studio avait prévu des easter eggs et des références aux autres projets MCU qui auraient pu établir un lien entre la série et d’autres histoires existantes dans la continuité. Diab explique : « Le cas, au début, était qu’il il y avait des crossovers, de petits, petits trucs Marvel. Mais au fur et à mesure que cela progressait, que nous voyions les coupes, que nous terminions la série, j’ai senti que ça n’a besoin de rien d’autre. Coupons même les easter eggs. Cela tient tout seul. »

Le réalisateur souhaite que le public comprenne par lui-même la place et l’importance de Moon Knight dans la continuité et aide le personnage à établir ses propres bases dans le vaste univers cinématographique des super-héros.

Notez tout de même que Moon Knight fait partie de la phase 4 du MCU et que techniquement, cette histoire se situe (présument) après les événements de Avengers Endgame. Cependant, personne n’a confirmé la chronologie de la série et sa place exacte dans l’univers.

Il est aussi intéressant de noter qu’Oscar Isaac n’a pas de long contrat avec Marvel. Il aurait apparemment uniquement signé pour la série et rien d’autre, ce qui fait planer le doute sur un retour dans un film éventuel. Clairement, Moon Knight vit pour le moment dans sa propre bulle.

« C’était quelque chose à propos duquel j’étais réticent, » confie Oscar Isaac à Variety. « Et heureusement, nous avons tous convenu que cette série est ce sur quoi nous allons nous concentrer. C’est l’histoire. Et s’il y a un avenir, je pense que cela dépend juste de si les gens aiment ça, si les gens veulent en voir plus et si nous trouvons une histoire qui vaut la peine d’être racontée. »

Certains fans pourraient trouver cette indépendance dérangeante mais au final, ce n’est pas une si mauvaise idée, cela permet à tout le monde de regarder la série sans se soucier de continuité s’ils n’ont pas vu les autres films et séries du MCU.

Source : Variety, Nerdist / Crédit ©Marvel/Disney+