The Walking Dead saison 10 : Référence brutale à la saison 4 concernant Carol

L’épisode 14 de la saison 10 de The Walking Dead fait référence à un moment brutal de la vie de Carol dans la saison 4. Spoilers.

L’épisode 14 de la saison 10 de The Walking Dead, intitulé Look at the Flowers, était en référence directe avec l’un des moments les plus sombres de la vie de Carol dans la série. Souvenez-vous, vers la fin de la saison 4, Carol a été forcée tuer Lizzie, la jeune fille mentalement instable qui était une menace pour tout le monde.

Lizzie a tué sa propre sœur parce qu’elle pensait que les walkers étaient simplement « différents » et qu’en laissant son cerveau intact, sa soeur reviendrait normalement. Dans l’épisode 14 de la saison 4, Carol emmène Lizzie à l’écart et pour la calmer, elle lui dit « look at the flowers » soit « regarde les fleurs » en français, puis elle lui tire dans le dos. Le titre de l’épisode de la saison 10 est donc une référence directe à ce moment et plusieurs aspects de l’épisode renvoient à la saison 4.

L’épisode 14 de la saison 10 révèle que Carol a libéré Negan pour qu’il infiltre les Whisperers et tue Alpha. Negan a tenu sa parole et lui a remis la tête d’Alpha mais selon Carol, il a mis trop de temps à le faire. Elle décide ensuite de partir toute seule dans les bois. Elle se sentait coupable d’avoir mis en danger Magna et Connie durant sa poursuite de vengeance et elle a commencé à avoir des visions d’Alpha qui lui ont fait remonter ses erreurs passées et la mort de Lizzie.

La phrase « Look at the flowers » est prononcée à nouveau par Alpha dans la vision de Carol : « Regarde les fleurs comme tu es censé le faire. » Non seulement Alpha fait référence aux derniers mots de Carol à Lizzie et les révise pour être les derniers mots que Carol entend, mais elle répète également une phrase figurant dans la même scène que Carol a dite à Lizzie comme source de confort, que « tout se passe comme il est censé ». Tuer Lizzie reste l’un des moments les plus sombres, mais les plus mémorables de Carol et The Walking Dead.

L’épisode a aussi revisité un autre moment douloureux de la vie de Carol qui a fini par lui sauver la vie. Carol réussit à échapper aux zombies en disloquant son épaule à la dernière minute. Toujours en référence à la saison 4, dans l’épisode Indifference, Carol dit à Rick qu’elle s’est faite disloquer son épaule après des violences infligées par son mari Ed. Carol est peut-être hantée par son passé mais l’épisode prouve la résilience du personnage qui transforme sa peine subie dans le passé en force pour sauver sa vie dans le présent.

Source : ScreenRant / Crédit ©AMC