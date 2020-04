Star Wars L’Ascension de Skywalker : Rey étrangle Kylo avec la Force (artwork scène coupée)

Découvrez un artwork non utilisé de Star Wars L’Ascension de Skywalker où Rey étrangle Kylo avec la Force.

Rey allait à l’origine utiliser la Force sur Kylo Ren pour l’étrangler dans Star Wars L’Ascension de Skywalker. La scène est esquissée dans un concept art du livre The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, qui vient de sortir plus tôt cette semaine.

Sur l’artwork, on découvre Rey en position alors qu’elle soulève Kylo Ren et l’étrangle, sabre laser à la main. Cette image est assez forte et montre la puissance de Rey. Finalement, J.J. Abrams n’a pas utilisé cette image dans le film.

Le scénariste Chris Terrio a récemment dévoilé qu’il a réécrit le film plusieurs fois, même durant le tournage. On ne sait pas si cette scène avec Rey et Kylo a été filmée mais elle n’est finalement pas dans le film.

Source : Movieweb / Crédit ©Lucasfilm et Abrams Books