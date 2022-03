Superman & Lois saison 2 : Superman contre Anderson (promo et spoilers)

Promo du prochain épisode de Superman & Lois intitulé Anti-Hero réalisé par Elizabeth Henstridge. Spoilers.

L’épisode de Superman & Lois de cette semaine réalisé par Amy Jo Johnson (Power Rangers, Felicity) a vu des changements surprenants pour à peu près tout le monde dans l’orbite de Superman. Tout d’abord, Lois (Elizabeth Tulloch) a brièvement renoué avec sa sœur Lucy (Jenna Dewan) mais elles n’arrivent définitivement pas à s’entendre.

De son côté, Jordan (Alex Garfin) a découvert la vérité sur les pouvoirs de Jonathan (Jordan Elsass) et sait qu’il ne son pas naturel et viennent d’une drogue. Quant à Lana (Emmanuelle Chriqui) a pris une décision majeure concernant son mariage, elle a quitté Kyle après avoir appris qu’il l’a trompée.

Pour finir, la relation de Superman (Tyler Hoechlin) avec le ministère de la Défense a pris une tournure inattendue et dévastatrice. Voyant que Superman ne lui ait pas confiance et qu’il ne fait pas ce qu’il veut, Lieutenant Anderson a capturé le krypronien à cause de Bizarro. A la fin de l’épisode, Kal-El est transporté là où se trouve son frère

La semaine prochaine, la CW diffusera le septième épisode de la deuxième saison de Superman & Lois intitulé « Anti-Hero ». Dans cet épisode, Superman supplie le lieutenant Anderson d’enquêter sur Ally Allston et Lois reçoit des nouvelles très bouleversantes. Pendant ce temps, Lois aide Lana à se préparer à mener le bon combat. Enfin, Jordan est toujours en colère contre Jonathan (Jordan Elsass) pour lui avoir menti.

L’épisode 7 de la saison 2 sera diffusé le mardi 8 mars sur la CW et est réalisé par Elizabeth Henstridge (Agents of S.H.I.E.L.D.). En France, la série est disponible sur Salto.

Superman & Lois saison 2 – Promo 2×7 – Anti-hero