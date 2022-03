Doctor Strange in the Multiverse of Madness : Nouveau spot TV

Nouveau spot TV pour le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Alors que le film arrive dans les salles dans deux mois, la promo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness continue de plus belle avec un nouveau spot TV qui met l’accent sur l’erreur de Strange qui a tempéré avec le Multivers. Wanda souligne le fait qu’il est traité différemment parce que malgré ses erreurs il reste un héros et elle est devenue une méchante aux yeux des autres.

Le spot reprend notamment des images déjà vues dans la bande-annonce du Super Bowl y compris un aperçu de Defender Strange.

Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le MCU déverrouille le multivers et repousse ses limites plus loin que jamais. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui, avec l’aide d’alliés mystiques anciens et nouveaux, traverse les réalités alternatives hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness met en vedette Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams.

Le film réalisé par Sam Raimi, sort le 4 mai prochain.

Strange in the Multiverse of Madness – Spot TV

Crédit ©Marvel