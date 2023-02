The Walking Dead : Nouveau titre pour la série spin-off de Daryl Dixon ?

Un nouveau titre potentiel aurait fait surface pour la série spin-off de The Walking Dead centrée sur Daryl Dixon.

Depuis quelque temps, quand on parle de la série spin-off de The Walking Dead avec Norman Reedus dans le rôle principal, elle est nommée The Walking Dead : Daryl Dixon. C’est un titre que l’on a vu sur différent support, mais il est possible que ce ne soit finalement pas son nom.

Norman Reedus a précédemment teasé que la série va faire du grabuge dans le Paris post-apocalyptique. « Nous détruisons le Louvre et tout ça, » disait-il. Maintenant, il semblerait que le titre ait changé et que ce serait « Raise the Dead ». Ce titre apparait sur des photos postées sur le compte Instagram de Reedus.

« Je fais pression pour un titre, mais je ne pense pas qu’il ait encore de titre officiel », a déclaré Reedus durant l’émission Jimmy Kimmel Live en octobre. « Il y a un titre que je veux. Trouver un titre est insensé, car il y a des milliers et des milliers de choix parmi les plus ridicules parmi lesquels vous devez choisir. »

« J’espère un certain titre. Réfléchissons-y. She-Hulk est She-Hulk. Spider-Man est Spider-Man. Batman est Batman», a déclaré Reedus, suggérant apparemment le simple titre de « Daryl Dixon ». « Alors, pourquoi ne pas être, ‘boum boum’ ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez s où je veux en venir, sans que je le dise ? »

Chez AMC, le spin-off a été appelé « Untitled TWDU Daryl Project » mais a depuis adopté le titre The Walking Dead: Daryl Dixon. S’il devait être renommé, on ne sait pas si le titre sera The Walking Dead : Raise the Dead, Daryl Dixon : Raise the Dead, ou simplement Raise the Dead, ce qui ferait de la série la première de la franchise à ne pas incorporer d’une manière ou d’une autre « The Walking Dead » dans le Nom.

Notez que AMC a annoncé le spin-off de Maggie et Negan avec Lauren Cohan et Jeffrey Dean Morgan en tant que Isle of the Dead avant le changement de nom en The Walking Dead: Dead City.

Source : Comic Book / Crédit ©AMC