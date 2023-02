The Flash saison 9 : Photos du premier épisode

Découvrez des images du premier épisode de la saison finale de The Flash.

La CW a publié des photos pour le season premiere de The Flash, « Wednesday Every After ». L’épisode, qui lance la dernière saison de la plus longue série de l’Arrowverse, fera ses débuts le mercredi 8 février.

L’épisode est en quelque sorte inspiré d’Un Jour Sans Fin, puisque Barry et Iris vont revivre la même journée sans arrêt, mais il semble également mettre en place l’un des nouveaux grands méchants de la saison que la Team Flash affrontera.

Le synopsis se lit ainsi : « Barry (Grant Gustin) crée un carnet pour le guider lui et Iris (Candice Patton) tout au long de leur avenir afin de la protéger, mais les résultats ne sont pas ceux auxquels il s’attendait, et à la place, ils revivent le même jour encore et encore. Joe (Jesse L. Martin) a un tête-à-tête avec Cécile (Danielle Nicolet). Un nouveau grand méchant est présenté à la Team Flash et amis et ennemis, anciens et nouveaux, commencent à débarquer sur Central City. »

Dans le reste de la saison, les fans peuvent d’attendre à ce que Barry et la Team Flash affrontent leur bataille la plus épique avant de ranger leur costume pour de bon. Un synopsis pour la saison entière dévoilé il y a quelques semaines avec un trailer, a révélé que la team devra affronter « un nouvel adversaire mortel [qui] se lève pour défier l’héritage héroïque de Barry Allen et dans leur plus grande bataille à ce jour, Barry et Team Flash seront poussés dans leurs retranchements afin de sauver Central City une dernière fois. »

Pour cette saison finale, des anciens de l’Arrowverse feront leur retour. Il a été récemment annoncé que Stephen Amell reprendra son rôle d’Oliver Queen / Green Arrow dans le neuvième épisode de la nouvelle saison de The Flash. David Ramsey (John Diggle), Keiynan Lonsdale (Wally West) et Sendhil Ramamurthy (Bloodwork) seront égalementde retour. Javicia Leslie (Ryan Wilder / Batwoman) a aussi été annoncée pour la saison finale ainsi que Nicole Maines qui jouait le rôle de Nia Nal / Dreamer dans Supergirl.

La dernière saison de The Flash démarre le mercredi 8 février prochain sur la CW.

Source : ComicBook / Crédit ©CW