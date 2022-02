The Batman : Le Riddler, Batman, Catwoman et Pingouin en affiches

Le Riddler, Batman, Catwoman et Pingouin se dévoilent en affiches personnages pour The Batman.

Quatre des personnages les plus importants de The Batman ont droit à leur affiche solo. On peut ainsi découvrir Paul Dano en Riddler, le méchant principal du film (en tout cas, celui qui est mis le plus en avant dans la promo) ; Colin Farrell méconnaissable en Pingouin ; Zoe Kravitz en Catwoman et bien sûr, Robert Pattinson dans le rôle titre.

Chaque affiche contient la tagline : « Démasquer la vérité »

Deux ans à arpenter les rues en tant que Batman (Robert Pattinson), semant la peur dans le cœur des criminels, a conduit Bruce Wayne au plus profond de l’ombre de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance – Alfred Pennyworth (Andy Serkis), Lt. James Gordon (Jeffrey Wright) – parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de premier plan de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme l’unique incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Lorsqu’un tueur cible l’élite de Gotham avec une série de machinations sadiques, une traînée d’indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde dans une enquête sur le monde souterrain, où il rencontre des personnages tels que Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ le Pingouin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) et Edward Nashton/ le Riddler (Paul Dano).

Alors que les preuves commencent à se rapprocher et que l’ampleur des plans de l’auteur devient claire, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rendre justice aux abus de pouvoir et à la corruption qui affligent depuis longtemps Gotham City. »

Dans The Batman on trouve aussi Peter Sarsgaard dans le rôle du procureur de Gotham Gil Colson ; Jayme Lawson dans le rôle de Bella Reál, candidate à la mairie.

The Batman est prévu dans les salles de cinéma le 2 mars 2022.

