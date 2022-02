Eternels : 2e pire performance de l’histoire du MCU au box office US

Le film Les Eternels quitte les salles de cinéma américaines avec la 2e pire performance de l’histoire du MCU.

Les Eternels n’ont pas séduit le public autant que les studios l’espéraient. Le film Marvel qui a tenté de faire quelque chose de différent par rapport au reste du MCU, vient de finir sa course dans les salles de cinéma et en sort avec un des pires résultats. Techniquement, ce n’est pas un flop à proprement parlé, mais c’est le film du MCU qui a attiré le moins de spectateurs depuis L’Incroyable Hulk.

Le film est actuellement le seul de Marvel Studios à recevoir un score sous la moyenne sur Rotten Tomatoes et a également fait la recette la plus basse au box-office US lors de son week-end de lancement pour un film MCU depuis Ant-Man en 2015. Malgré ces chiffres décevants, Eternels s’est avéré être une propriété très demandée avec ses débuts record sur Disney +. Clairement le public américain n’était pas prêt à se rendre dans les salles mais souhaitait tout de même voir le film.

Le film de Chloe Zhao quitte les salles US avec une recette de 164,9 millions de dollars, soit 30 millions de dollars de plus que le pire résultat de Marvel Studios en 2008 L’incroyable Hulk (134 millions de dollars). Eternels récolte 60 millions de dollars de moins que l’autre sortie MCU de l’automne 2021 Shang-Chi et la légende des dix Anneaux, qui se vantait de 224 millions de dollars au box-office américain.

À l’échelle internationale (comprenez en dehors des Etats-Unis), Eternels se place cependant assez bien. Le film a dépassé les 400 millions de dollars, se plaçant confortablement devant des longs-métrages populaires comme le premier Captain America et Black Widow.

Pour le moment, le film Eternels 2 n’est pas confirmé mais des plans sont en place pour faire revenir ces personnages. On sait que pandémie ou non, ce film n’aurait jamais fait des chiffres astronomiques. C’est une nouvelle équipe avec des personnages niche. Marvel a tenté quelque chose de nouveau et d’ambitieux qui a payé à moitié mais qui a le mérite d’exister.

Le prochain film attendu du MCU est Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira le 4 mai.

Source : The Direct / Crédit ©Marvel Studios