Thor Love and Thunder : Nouveaux looks pour Thor, Nebula et Star-Lord (photos)

Des photos de tournage de Thor Love and Thunder révèlent de nouveaux looks pour Thor, Nebula et Star-Lord.

Le tournage de Thor Love and Thunder se déroule actuellement en Australie et des photos prises sur place ont fait surface sur la toile. L’occasion de découvrir que Thor, Nebula et Star-Lord ont de nouveaux costumes.

Star-Lord a une toute nouvelle veste et Thor a perdu du poids ainsi que les manches d’une veste très 80’s. Il semble que ce bon vieux Thor a emprunté les vêtements de Peter et y a appliqué quelques modifications. A la fin d’Avengers Endgame, Thor a embarqué avec Les Gardiens de la Galaxie dans leur vaisseau, il n’est donc pas étonnant de les voir à nouveau ensemble.

Nebula (Karen Gillan) est aussi présente sur les images et son costume semble légèrement différent de ce qu’elle portait dans Endgame. Sean Gunn est à découvrir dans la peau de Kraglin.

New pictures of Chris Hemsworth, Chris Pratt, Karen Gillan, & Sean Gunn on the set of Marvel Studio’s #ThorLoveandThunder ⚡️ Check out the new costumes🥋 pic.twitter.com/f4XcI3yzLO — Inside the Backlot 🎬 (@InsideBacklot) February 1, 2021

Check out these first looks from the set of ‘THOR: LOVE AND THUNDER’ featuring Thor, Kraglin, Nebula and Star-Lord! (Via: @DailyMailUK | #ThorLoveAndThunder) pic.twitter.com/aYceSfR7W7 — MoviesMatrix 🍿 (@MoviesMatrix) February 1, 2021

thor said he’s gonna show some ass pic.twitter.com/5eBfy4x1Rg — zach (@civiiswar) February 1, 2021

Thor: Love and Thunder devient rapidement l’un des projets les plus intrigants de Marvel. Le film ressemble de plus en plus à une équipe non officielle des Avengers.

Dans Thor Love And Thunder, Chris Hemsworth est accompagné de Tessa Thompson qui revient dans le rôle de Valkyrie ; Natalie Portman reprendra son rôle de Jane Foster et Jaimie Alexander reviendra en Lady Sif. Christian Bale sera le méchant Gorr le Boucher des Dieux.

Il se dit également que plusieurs membres des Gardiens de la Galaxie, dont Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillan seront présents dans le film et que Matt Damon ferait aussi une apparition.

Réalisé par Taika Waititi, Thor Love and Thunder sortira en mai 2022.

Crédit ©Marvel Studios/Disney/DR