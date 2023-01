The Mandalorian saison 3 : Moff Gideon va-t-il renaitre de ses cendres ?

Giancarlo Esposito tease son retour dans la saison 3 de The Mandalorian dans son rôle de Moff Gideon.

Giancarlo Esposito est un acteur très occupé. En effet, après la dernière saison de Better Call Saul, il est actuellement à la tête de la nouvelle série à concept de Netflix Kaleidoscope. En pleine promo pour ce nouveau projet, Esposito s’est confié sur un autre rôle qu’il tient dans l’univers de Star Wars, dans The Mandalorian.

La dernière fois que les fans ont vu Moff Gideon, c’était il y a plus de deux ans, à la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Avec l’aide de Bo Katan, Koska Reeves, Cara Dune, Boba Fett et Fennec Shand, Mando alias Din Djarin a infiltré le vaisseau de Moff Gideon puis avait réussi a reprendre le sabre laser noir des mains du méchant.

On ne sait pas grand-chose de la saison 3 qui commencera le mercredi 1er mars. Le synopsis officiel promet vaguement que « le Mandalorien et Grogu … continuent leur voyage à travers la galaxie sans loi ».

Quand on l’interroge sur son retour dans la série, Esposito confie : « Vous allez avoir du Moff Gideon », a partagé Esposito avec TVLine. « Je veux dire, je veux toujours plus de Moff Gideon – je dois être honnête avec vous ! Mais, vous savez, vous allez avoir une bonne dose de Moff Gideon. »

Il ajoute : « Vous voulez toujours voir le phénix renaître de ses cendres. Ou, vous voulez voir un méchant infâme renaître de ses cendres », a noté Esposito avec un clin d’œil. « Et croyez-moi, il le fera. »

En plus de Pedro Pascal en tant que Din, le casting de retour comprend Katee Sackhoff en tant que Bo Katan, Carl Weathers en tant que Greef Carga, Emily Swallow en tant qu’armurier, Amy Sedaris en tant que Peli Motto et Giancarlo Esposito en tant que Moff Gideon.

Rendez-vous le 1er mars pour la saison 3 de The Mandalorian sur Disney+.

Source : TVLine / Crédit ©Disney+