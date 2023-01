The Flash le film : Nouvelle image promo avec un Flash souriant, Batman et Supergirl

Une nouvelle image promotionnelle pour le film The Flash dévoile Batman, Supergirl et un double de Flash souriant.

Une bande-annonce pour le film The Flash devrait faire ses débuts lors du Super Bowl le 12 février, et un artwork promotionnel pour le film a été dévoilé en ligne montrant quelques personnages dans leur costume respectif.

Cette image met en lumière l’Homme le plus rapide du monde (Ezra Miller), Supergirl (Sasha Calle), Batman (Michael Keaton) et ce qui semble être un variant de Flash souriant dans ce qui semble être un costume de Batman réutilisé.

Ce type un peu bizarre a été un peu ridiculisé en ligne, mais gardons à l’esprit que ce type d’art promotionnel peut être très trompeur en termes de représentation des personnages à l’écran.

Selon les rumeurs qui courent sur la toile, le film a été bien accueilli lors des projections tests. Warner Bros aurait un film « aussi bon que Spider-Man No Way Home », selon Comic Book Movie.

Pour le moment, aucun synopsis officiel n’a été publié pour The Flash, mis on sait que le film sera (vaguement) basé sur l’arc des comics Flashpoint, et on dit qu’il servira de « réinitialisation » en quelque sorte pour le DCU. Ben Affleck et Michael Keaton reviendront dans leurs rôles de Batman et le film introduira également Sasha Calle en tant que Supergirl.

Henry Cavill et Gal Gadot auraient filmé des caméos en tant que Superman et Wonder Woman, mais avec les dernières informations concernant le remaniement du DCU, il est difficile de savoir s’ils apparaîtront toujours. Cavill n’est officiellement plus Superman et Wonder Woman 3 a été annulé. Cela étant dit, le patron de DC Studios, a laissé entendre que Gal Gadot reste Wonder Woman pour le moment.

Réalisé par Andy Muschietti, The Flash sera en salles le 14 juin 2023.

Source : CBM / Crédit ©Warner Bros