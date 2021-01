Spider-Man New Generation 2 : Sony tease le film avec Spider-Man 2099 (images)

Alors que le film arrive l’année prochaine, Sony tease le film Spider-Man New Generation 2 avec des images de Spider-Man 2099.

Alors que nous sommes tout juste entrés en 2021, Sony ne peut s’empêcher de teaser 2022. Sur le compte Twitter officiel de la franchise animée Spider-Man New Generation (Spider-Man Into The Spider-Verse en VO), deux images d’un personnage ont été postées pour teaser le deuxième volet. Il s’agit du futuriste Spider-Man 2099.

Doublé par Oscar Isaac dans la version originale, Spider-Man 2099 n’a été vu que brièvement dans une scène post-crédit, et la mise en évidence du personnage suggère qu’il jouera un rôle beaucoup plus important dans la suite.

One year closer to 2022 pic.twitter.com/Foeq36SMVE — Spider-Man: Into The Spider-Verse (@SpiderVerse) January 1, 2021

Sorti en 2018, Spider-Man New Generation suit Miles Morales, un adolescent qui devient Spider-Man dans une réalité alternative. À travers le Spider-verse, il fait équipe avec d’autres versions de Spider-Man venant de différentes dimensions, y compris un Peter Parker plus âgé, Gwen Stacy en Spider-Woman, une version porcine de Spider-Man appelée Spider-Ham, une version anime appelée Peni Parker alias SP // dr, et une incarnation sombre de Spider-Man Noir.

Avant de retrouver les différentes versions animées de Spider-Man en 2022, la version live-action sera dans les salles en décembre 2021. Et si on en croit les rumeurs, le multiverse sera de plus en plus explorer dans la franchise live-action. Le Spider-Man de Tom Holland pourrait ainsi rencontrer d’autres versions passées de Peter Parker, celles de Tobey Maguire et d’Andrew Garfield, dans Spider-Man 3.

On attend d’avoir plus de renseignements sur Spider-Man New Generation 2 et Spider-Man 3.

Crédit ©Sony