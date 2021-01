Doctor Who saison 13 : Le comique John Bishop rejoint la série (teaser)

Le comique britannique John Bishop rejoint la série Doctor Who pour la saison 13.

John Bishop s’invite à bord du TARDIS. Hier soir, après la diffusion de l’épisode spécial de Doctor Who, la BBC a annoncé l’arrivée du comique dans la série. Il jouera un personnage nommé Dan et accompagnera le Docteur (Jodie Whittaker) et Yaz (Mandip Gill) dans leurs aventures dans la nouvelle saison.

Bishop arrive alors que Tosin Cole (Ryan) et Bradley Walsh (Graham) ont fait leur dernière apparition dans l’épisode du nouvel an. Il fera sa première apparition plus tard cette année pour la saison 13,mais pour faire patienter, la BBC a dévoilé un premier teaser.

Welcome to the TARDIS… ✨ pic.twitter.com/WgpnYiweqR — Doctor Who (@bbcdoctorwho) January 1, 2021

« Si je pouvais dire à mon jeune moi qu’un jour on me demanderait de monter à bord du TARDIS, je n’y aurais jamais cru », a déclaré Bishop dans un communiqué. « C’est un rêve absolu devenu réalité de rejoindre Doctor Who et je ne pourrais pas souhaiter une meilleure compagnie que Jodie et Mandip. »

« Il est temps pour le prochain chapitre de Doctor Who et cela commence avec un homme appelé Dan » a déclaré le showrunner Chris Chibnall. Il dévoile aussi que « Le personnage de Dan a été construit pour lui, et c’est une joie de l’avoir à bord du TARDIS. »

John Bishop est un comique très connu au Royaume-Uni. Pour le public international, ils l’ont peut-être vu dans la série Skins ou encore dans le film Route Irish de Ken Loach.

La date de la saison 13 n’a pas encore été annoncée par la BBC, mais on sait que la production a déjà commencée. Une annonce ne devrait donc pas tarder.

Source et Crédit ©BBC