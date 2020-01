YOU saison 2 : La créatrice revient sur Love et le twist de la fin (SPOILERS)

La showrunner s’exprime sur Love et le twist de fin dans la saison 2 de YOU. SPOILERS.

Depuis une semaine, la saison 2 de YOU est disponible sur Netflix. Les téléspectateurs de la série ont fait la connaissance de Love la nouvelle femme dans la vie de Joe. Dans le livre, Love n’est pas tout à fait la même que dans la série puis que la série a poussé le curseur un peu plus loin pour elle.

En effet, dans le livre Hidden Bodies qui a inspiré la seconde saison, Love accepte Joe pour qui il est et lui prouve sa loyauté en allant chercher une pièce incriminante laissée sur un lieu de crime. Dans la série, Love est révélée comme étant elle-même une tueuse. Elle a tué Delilah et Candace pour protéger son futur et sa famille avec Joe. Un Joe décontenancé et mal à l’aise à la fin, qui réalise qu’il a clairement rencontré son égale.

«Dépasser les limites est notre spécialité» , déclare Sera Gamble la showrunner de YOU. «Nous pensions que cela créerait un miroir et une homologue vraiment intéressants pour Joe d’une manière qui le mettrait vraiment mal à l’aise. Fréquemment, notre travail pour découper l’histoire de cette série est de nous demander : de quelle nouvelle et meilleure façon pouvons-nous trouver pour que Joe se regarde dans le miroir parce que c’est ce qu’il essaie de ne pas faire à travers toute la série. Il est vraiment dans le déni de ce qu’il fait réellement. »

Mais ironiquement, voir qui est vraiment Love va gâcher la relation pour lui parce que Joe voit les femmes à travers un fantasme. « Il tombe profondément amoureux d’une femme qu’il pense être vraiment destinée à lui, puis elle confirme : `Oui, je suis vraiment faite pour toi, je suis pareille au point de faire n’importe quoi pour quelqu’un que j’aime, jusqu’à et y compris le meurtre s’il le faut. »

« Et puis il recule parce qu’elle dort mieux la nuit que lui», dit Gamble. « C’est ce qui est amusant. Je pense que les séries sont les plus amusantes à regarder lorsque vous travaillez vraiment dur pour vous assurer que votre personnage principal a des égaux et que les autres personnes que vous amenez dans l’histoire les surpassent vraiment et qu’elles doivent être la hauteur du conflit suivant. »

Et en parlant de conflit suivant, dans les dernières secondes du final, Joe pose les yeux sur sa future proie, sa voisine dont on ne voit pas le visage. « Ce moment à la fin du dernier épisode concerne le fait qu’il a appris beaucoup de leçons », explique Gamble.

«Il a eu ce moment où il était dans la cage et il a pu regarder Love dans les yeux et se confesser et avoir un niveau de conscience de soi où, à ce moment-là, si les choses s’étaient déroulées un peu différemment, il aurait pu se rendre à la police. Mais ces mécanismes de défense sont solides et ils sont son habitude et maintenant il est dans une situation nouvelle et différente, alors il est en quelque sorte de retour en se disant que c’est ce qu’il doit faire. Son issue de secours est toujours la prochaine femme. »

Et si Joe n’est pas en prison à la fin, sa nouvelle vie est comme une prison pour lui : « il est en prison à la fin de la saison. C’est cette enclave très privilégiée dans le côté ouest de Los Angeles, mais l’enfer, c’est les autres et il est maintenant profondément lié à cette femme qu’il aimait, puis il a découvert qui elle était vraiment et maintenant il ne sait pas comment être d’accord avec ça. »

Bien que la série ne soit pas encore renouvelée pour une troisième saison, Gamble dit qu’il reste encore beaucoup à explorer. «Les enjeux sont assez élevés. J’ai tellement de questions sur la mère de Love qui est vraiment impliquée à la fin de la saison, par exemple sur ce qu’elle sait vraiment de ses enfants », dit Gamble. « Nous avons écrit [le final] en espérant que nous aurons l’occasion de raconter plus d’histoires parce que nous sommes vraiment excités par les graines plantées à la fin de la saison 2. »

YOU est disponible sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix