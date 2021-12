Spider-Man No Way Home : Une fuite révèlerait la surprise de la scène post-générique

La dernière rumeur de Spider-Man: No Way Home prétend révéler la présence d’un personnage dans une scène post-générique.

Les rumeurs sur Spider-Man No Way Home ne s’arrêtent pas et la dernière en date concerne une scène post-générique. Attention la suite pourrait être spoiler, même si ça reste une rumeur loin d’être confirmée.

La dernière rumeur prétend que Eddie Brock, alias Venom joué par Tom Hardy, figurera effectivement dans le film, le personnage apparaissant dans une séquence post-générique qui reprend après la fin surprenante de Venom Let There Be Carnage. Une rumeur qui avait déjà été confirmé par des spoilers d’un spectateur de projo test, dans lequel il décrivait une séquence post-générique consacré à deux personnages du film, dont Eddie Brock.

Souvenez-vous, à la fin de Venom Let There Be Carnage, dans une scène de mi- générique, Venom informe Brock de la connaissance des symbiotes d’autres univers, les transportant de leur chambre d’hôtel dans l’univers cinématographique Marvel, où ils regardent J. Jonah Jameson révéler l’identité de Spider-Man en tant que Peter Parker à la télévision.

Bien que très loin d’être une confirmation, l’idée que Venom commence à faire impression dans le MCU est clairement à l’ordre du jour, avec la star de Venom Tom Hardy qui a récemment aperçu portant une casquette de production Spider-Man: No Way Home durant le press tour de Venom Let There Be Carnage. L’acteur a aussi fait part de ses espoirs d’amener son anti-héros dans la mêlée Marvel.

« C’est vraiment difficile parce que pour moi et les gars du Venom-verse, nous nous sommes réunis sous Sony et c’est pour qui nous travaillons, c’est notre équipe, vous savez ? » Hardy a expliqué. « Et évidemment, nous le regardons simplement comme des créatifs et disons : »Regardez toutes ces choses avec lesquelles nous pourrions jouer. » »

« Une fois qu’il est établi, nous devons ensuite continuer notre Venom-verse. Mais en même temps, nous chercherons toujours à faire campagne pour jouer avec cela avec tous les frères et sœurs qui sont là-bas, vous voyez ce que je veux dire ? Que nous puissions relier les points, cela dépend des constellations, et ce n’est pas de mon ressort, mais nous serions négligents de ne pas y penser lorsque nous travaillons sur le matériel. »

L’envie de réunir les deux univers est très présente pour Hardy ainsi que pour les fans. Clairement, le Multivers est en train de s’ouvrir, ce serait idiot de ne pas profiter de cette brèche, mais bien sûr, les droits des personnages entre en jeu et ce n’est pas garanti. Il faudra attendre dans deux semaines pour voir si Venom entre effectivement dans le MCU pour de vrai.

Et l’avenir de Spider-Man semble aussi prometteur puisque selon la productrice Amy Pascal, une autre trilogie est en préparation. Evidemment, Marvel Studios n’a rien confirmé et Tom Holland lui-même reste prudent sur ce qu’il dit. Invité de l’émission Quotidien cette semaine, quand Yann Barthez lui pose la question sur les prochains films, il confie que « l’avenir est très prometteur » et que « Spider-Man vivra toujours en moi. »

Spider-Man No Way Home sort le 15 décembre prochain.

Source : RPK News / Crédit ©Marvel/Sony