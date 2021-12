Blade : Des détails sur l’intrigue auraient fait surface

Un document de production divulgué pour Blade révèle apparemment le synopsis de l’intrigue pour le prochain reboot de Marvel.

Des détails sur le film Blade auraient fait surface en ligne et donnerait quelques information sur le reboot en préparation chez Marvel Studios. Un listing de production a fui sur les réseaux et contient un synopsis que se lit ainsi :

« Lui-même mi-humain/mi-vampire, « Daywalker » Eric Brooks (Ali) a perfectionné ses capacités à traquer les morts-vivants qui ont longtemps terrorisé l’humanité. Hybride humain-vampire depuis sa naissance tragique, Blade a passé sa longue vie à chercher à débarrasser le monde des vampires comme celui qui a tué sa mère. Au fil des ans, il a maîtrisé son propre style de combat contre des monstres de toutes sortes. »

Le document confirme plusieurs des noms déjà révélés impliqués dans le projet, dont l’acteur principal Mahershala Ali et Delroy Lindo récemment annoncé, ainsi que le réalisateur Bassam Tariq, la scénariste Stacy Osei-Kuffour et le producteur Kevin Feige.

Blade will be filming in late Summer 2022 in Atlanta.#blade #marvel #marvelfilming #atlantafilming pic.twitter.com/XuUdEaTMkw

— Moviebuff1219 (@dodgerfan4life9) November 26, 2021