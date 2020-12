The Mandalorian saison 2 : Affiche et images officielles de Rosario Dawson en Ahsoka Tano

Découvrez l’affiche et les images officielles d’Ahsoka Tano dans la saison 2 de The Mandalorian et Rosario Dawson raconte son casting.

Après des mois de spéculations, il a enfin été confirmé que Rosario Dawson jouait la version live action d’Ahsoka Tano dans The Mandalorian. L’épisode de la semaine dernière a en effet dévoilé l’actrice dans la peau du personnage vu précédemment en animation.

Maintenant que la nouvelle est enfin publique, Disney+ a dévoilé une affiche ainsi que des images du personnage dans la série. L’affiche est ci-dessous et les images sont à voir en fin d’article.

Ce qui est intéressant avec Dawson dans le rôle, c’est qu’elle l’a obtenu grâce aux fans de la série. Les fan-casts sont extrêmement rare, mais la suggestion de Dawson en Tano est venue du fandom et est remontée jusqu’aux oreilles des producteurs.

« En fait, c’est d’abord venu des fans en ligne. Quelqu’un m’a tweeté et m’a fan-casté. J’ai retweeté et j’ai dit : « Absolument, oui s’il vous plaît » et « #AhsokaLives ». Et apparemment, cela a attiré l’attention de quelqu’un qui travaille pour la promo de Star Wars depuis des années. Elle l’a transmis à Dave Filoni. C’est ça qui a tout commencé. Je me suis dit : « Oh mon Dieu, est-ce que je viens juste d’être fan-casté dans quelque chose ? » Et puis rien ne s’est passé. » dit-elle à Variety.

Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’elle avait déjà attiré l’attention de Dave Filoni et Jon Favreau. « Les gens m’ont fan-casté sur toutes sortes de choses, comme She-Hulk par exemple. Et je pense toujours que c’est vraiment amusant, parce que je me vois dans différents types d’art. Mais ensuite j’ai reçu un appel Facetime de Jon Favreau et Dave. Ils construisaient The Mandalorian, et j’ai pu jeter un coup d’œil dans les coulisses des visuels et du concept [à partir de] ce qu’ils prévoyaient de faire avec cette deuxième saison. »

Elle dit qu’elle était très enthousiaste en se rendant à l’audition : « Je veux dire, c’est vraiment Star Wars, tout était là et mon visage était là. J’en pouvais plus. J’étais aux anges et ils me demandaient : « Voulez-vous faire ça ? C’est pas grave si ce n’est pas quelque chose que vous voulez faire. » Et j’ai dit : « Oh, non, non, ce serait cool, en fait. Je pense que nous pourrions peut-être trouver une solution. » J’essayais de la jouer cool, mais je transpirais. »

Pour le moment, on ne sait pas si Rosario Dawson réapparaitra dans la série.

Source : Variety / Crédit ©Disney+