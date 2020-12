Euphoria : Trailer de l’épisode spécial intitulé “Rue”

HBO dévoile le trailer de l’épisode spécial en deux parties de la série Euphoria avec Zendaya.

Presque un an et demi après la fin de la première saison, Euphoria revient avec un épisode spécial en attendant la saison 2. Il s’agit du premier des deux épisodes spéciaux qui ont été réalisés en tant que passerelle en attendant de revenir pleinement pour la saison 2, qui n’a pas pu être tournée à temps à cause de la pandémie de coronavirus.

Le trailer qui a été dévoilé est lus un teaser qui voit Rue (la lauréate aux Emmy Awards Zendaya) assise dans un diner alors qu’on peu entendre « Cigarettes and Coffee » d’Otis Readings en fond.

Le trailer montre également des images flashbacks de la saison 1 quand Rue a décidé de s’éloigner de Jules (Hunter Schafer) se sentant abandonnée, se qui na conduite à faire une rechute.

Le trailer se termine avec Rue face à son sponsor Ali joué par Colman Domingo. Il lui demande « Pourquoi tu m’as appelé ? »

La saison 1 s’était terminé sur une scène délirante façon comédie musicale qui laissait entendre que Rue avait peut-être fait une overdose. Le trailer la dévoile dans les mêmes vêtements qu’elle portait dans le final. Est-ce que cela signifie qu’elle va bien ?

Cet épisode spécial intitulé Rue sera diffusé ce dimanche 6 décembre sur HBO.

Euphoria – Episode spécial partie 1 – Rue