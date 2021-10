Umbrella Academy saison 3 : Retour pour 2022 et Hotel Oblivion confirmé

La série Umbrella Academy reviendra en 2022 sur Netflix et la plateforme confirme que la saison 3 se déroulera en partie à l’Hôtel Oblivion.

Fans de la série Umbrella Academy, faites vos réservations pour 2022 à l’Hotel Oblivion. Dans une nouvelle vidéo postée sur la page Netflix de The Umbrella Academy, sous la section « Bandes-annonces et plus », on apprend que la saison 3 sortira au cours de la nouvelle année.

De plus, il est confirmé que les nouveaux épisodes se dérouleront au moins partiellement à l’hôtel Oblivion, un lieu troublant apparu pour la première fois dans le troisième volume de la bande dessinée, intitulé à juste titre The Umbrella Academy: Hotel Oblivion.

En juin dernier, lors de la Geeked Week de Netflix, le co-créateur de la série Steve Blackman a partagé les 10 titres des épisodes de la saison 3 – et le titre du final, « Oblivion« , semble maintenant avoir un sens plus clair. Le premier épisode s’intitule « Meet the Family« , tandis que d’autres titres d’épisodes incluent « Kugelblitz » (Episode 4), « Marigold » (Episode 6), qui a probablement une importance pour les fans des comics, et « Six Bells » (épisode 9), qui, selon Blackman, résonneront beaucoup plus une fois que les téléspectateurs auront commencé à regarder la saison.

La deuxième saison d’Umbrella Academy s’est terminée avec l’arrêt complet de l’apocalypse par les Hargreeves et leur retour en 2019, seulement pour découvrir qu’une nouvelle chronologie avait été créée par leur interférence. Ils réalisent que Sir Reginald n’est pas mort et qu’il a fondé la Sparrow Academy au lieu de la Umbrella Academy et, le plus choquant de tous, Ben est bel et bien vivant.

Justin H. Min – qui jouait jusqu’à présent le fantôme Ben – apparaîtra dans la saison 3 en tant que Sparrow #2, décrit comme un «tacticien machiavélique». Les autres Sparrows incluent Justin Cornwell (Training Day) dans le rôle de Marcus, Britne Oldford (The Flash) est Fei, Jake Epstein (Designated Survivor) incarne Alphonso, Genesis Rodriguez (The Fugitive) joue Sloane, Cazzie David (Eighty-Sixed minisérie) est Jayme et le septième membre sera le cube télékinésique nommé Christopher.

Eliott Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Ritu Arya et Colm Feore seront tous de retour au casting de la série.

Crédit ©Netflix