Grey’s Anatomy saison 18 : Scott Speedman de retour ; Meredith sur le départ ? (Spoilers et promo)

Meredith est convoitée par un autre hôpital et Scott Speedman fait son retour dans le rôle du Dr Nick Marsh dans Grey’s Anatomy. Spoilers et promo.

Il y a peu de temps, le retour d’une personne du passé de Meredith était teasé par la série. Maintenant que le premier épisode de la saison 18 a été diffusé sur ABC, on sait de qui il s’agit. Durant un voyage dans le Minnesota, Meredith a croisé la route du Dr Nick Marsh, joué par Scott Speedman.

Le personnage de Speedman est déjà apparu dans un épisode de la 14e saison de Grey’s Anatomy, dans lequel Meredith a sauvé son rein, et les fans ont immédiatement commencé à théoriser sur son retour. Les téléspectateurs étaient certains qu’il serait de retour en tant qu’amoureux pour Meredith, et pourtant il n’est jamais réapparu…jusqu’à maintenant.

Au cours de l’épisode de jeudi, Meredith a rencontré Nick pour prendre un verre et a expliqué qu’elle est sorti un moment avec le Dr Hayes (Richard Flood), mais lorsque son fils a eu des difficultés avec leur relation, ils y ont mis fin . Cela veut dire qu’elle est célibataire et que clairement, Nick est désormais un amoureux potentiel pour Meredith.

Selon Deadline, Scott Speedman a officiellement rejoint la série en tant que régulier, ce qui signifie que la showrunner Krista Vernoff a des plans pour lui. Pour l’instant, il ne s’est rien passé de concret entre Meredith et Nick, mais l’alchimie est clairement présente. C’est ainsi peut-être cette relation à laquelle est ouverte et non une relation avec Hayes qui a laissé passer sa chance. Mais pour le moment, Hayes s’occupe de son fils qui souffre d’anxiété. Il s’est tourner vers Miranda pour lui demander de l’aide.

Meredith va-t-elle quitter Grey Sloan ?

Si Meredith était dans le Minnesota, c’est parce qu’elle a été invitée pour visiter une bibliothèque de recherches dédiée à sa mère. Le Dr David Hamilton (Peter Gallagher) est un vieil ami d’Ellis Grey, mais Richard et Bailey pensent qu’il essaie de débaucher Meredith et ils ont raison.

Dr Hamilton dévoile un labo de recherche avec le nom Grey dessus (Grey Center or Medical Research) mais il espère que Meredith les rejoindra pour superviser des recherches sur la maladie de Parkinson et c’est très personnel pour lui puisqu’il révèle être lui-même atteint de la maladie. L’offre est clairement tentante pour Meredith qui a survécu à une année infernale et qui espère faire plus de sa vie après avoir failli mourir. Mais va-t-elle vraiment accepter cette offre ?

De leur côté, Richard et Bailey sont à la recherche de nouveaux chirurgiens parce qu’ils « perdent des chirurgiens comme ils perdent des chaussettes. » Plusieurs candidats se présentent mais beaucoup sont horribles, jusqu’à qu’une chirurgienne, Dr. Lin, avec un vrai potentiel se présente. Richard lui donne des privilèges pour qu’elle opère le visage d’un homme qui a explosé sa joue avec des feux d’artifice (cette scène était présente dans l’épisode de Station 19).

Retour à un ton plus léger

Par la suite, Bailey et Richard ont été suffisamment impressionnés pour offrir le poste au Dr Lin, mais elle n’a tellement pas été impressionnée par les compétences de Schmidt en tant que résident dans la salle d’opération, qu’elle dit qu’elle allait devoir y réfléchir. Richard lui rappelle que la pandémie a privé les résidents d’opération chirurgicale pendant plus d’un an et c’est pour cela qu’ils sont en retard et ne son pas aussi efficace qu’ils le voudraient mais il va tout faire pour les mettre à niveau.

Le retour de Grey’s Anatomy se fait sous des airs plus légers, loin des temps sombres de covid-19 (même si la série rappelle que la pandémie n’est pas terminer dans la vraie vie). La série semble tout de même revenir à son ton de soap médical avec un mariage (celui d’Owen et Teddy), un couple fraichement marié au septième ciel (Maggie et Winston), un autre couple sur le point de se briser (Linc et Amelia) et une jeune maman (Jo) qui a du mal à se séparer du bébé qu’elle vient d’adopter.

Pour finir, notez que Megan Hunt (Abigail Spencer) était bien de retour avec son fils Farouk et elle a annoncé sa séparation de Nathan Riggs. Apparemment, leur couple a été parmi ceux qui n’ont pas survécus au confinement.

La semaine prochaine, comme on peut le voir dans la promo, Meredith demandera conseil à Amelia concernant la proposition qu’elle a eu. Pendant ce temps, Richard est redynamisé alors qu’il porte l’enseignement à un nouveau niveau à l’hôpital, et Winston traite un patient souffrant d’insuffisance rénale.

Grey’s Anatomy, c’est le jeudi sur ABC.

Grey’s Anatomy saison 18 – Promo 18×02