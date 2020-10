The Walking Dead saison 10 : Daryl pense que Connie est toujours vivante

Daryl a toujours espoir de retrouver Connie vivante dans la saison 10 de The Walking Dead selon la showrunner.

La showrunner Angela Kang ne dira pas s’il est intelligent de la part des fans de garder espoir quand à la survie de Connie mais selon elle, ce grand tendre de Daryl (Norman Reedus) a encore foi qu’elle soit en vie. Apparemment, il ne l’a considère pas comme morte.

Connie était l’un des seuls espoirs pour Daryl de trouver l’amour. Même si beaucoup de fans espèrent encore une romance entre Daryl et Carol, Connie était une option concrète pour Daryl .

« Une partie de lui a du mal à abandonner qui que ce soit », raconte Kang à TVLine. «Vous savez, c’est comme avec Rick. Daryl a vu un pont exploser et prendre feu, et il s’est dit : « Non, il n’est pas mort » et il a fouillé la rivière à sa recherche pendant des années. »

« Je ne pense pas non plus qu’il ait renoncé à vouloir retrouver Beth quand elle est morte aussi », ajoute-t-elle. « De la même manière, je ne pense pas qu’il ait perdu l’espoir de retrouver Connie. »

Pour le moment, Daryl est un peu distrait avec les Whisperers et leur horde sur le point de les attaquer « Alors il essaie juste de faire du mieux qu’il peut », dit Kang. « Il a Judith, qui est comme une filleule pour lui. Elle n’a plus de parents et ils sont au milieu de cette crise, il doit donc se concentrer beaucoup sur ce qui se trouve juste devant eux. »

« Mais je ne crois pas qu’il ait complètement abandonné l’espoir que Connie soit en vie. » dit Kang.

Alors Connie est-elle encore vivante quelque part ? La suite de la série le dira peut-être.

The Walking Dead revient de dimanche 4 octobre pour le final de la saison 10.

Source : TVLine / Crédit ©AMC