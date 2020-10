The Falcon and the Winter Soldier : Emily VanCamp a fini ses scènes pour la série Disney+

Emily VanCamp a dévoilé qu’elle a fini de filmer ses scènes pour la série Disney+, The Falcon and the Winter Soldier.

C’est dans la boite pour Sharon Carter ! Emily Van Camp a dévoilé sur les réseaux sociaux qu’elle avait fini de filmer pour la série The Falcon and the Winter Soldier. La série Disney+, qui aurait déjà dû commencé à être diffusée, a subi quelques retard à cause de la pandémie de COVID-19.

Il a été officiellement annoncé pour la première fois à l’Expo D23 de l’année dernière qu’Emily VanCamp reviendrait en tant que Sharon Carter dans The Falcon and the Winter Soldier. Elle est apparue sur scène avec ses co-stars Sebastian Stan et Anthony Mackie pour révéler la nouvelle.

Plus d’un an plus tard, l’actrice a terminé le tournage. « C’est dans la boîte ! J’adore toujours jouer à cette fille », a déclaré VanCamp sur Instagram. Elle a posté une photo de sa chaise sur le plateau, qui portait le nom de Sharon Carter.

Bien qu’elle n’ait fourni aucune information sur le moment où The Falcon and the Winter Soldier sera diffusé sur Disney +, Emily VanCamp note que cela « arrivera bientôt ». On ne sait pas non plus exactement comment son personnage sera intégré dans l’histoire de la série.

Emily VanCamp est également dans la série The Resident, diffusée sur TF1.

Source : Movieweb / Crédit ©Marvel