Ma Rainey’s Black Bottom : Premières images de Chadwick Boseman dans son dernier film

Découvrez les premières images de Chadwick Boseman dans son dernier film, Ma Rainey’s Black Bottom.

Netflix a dévoilé les premières images du film Ma Rainey’s Black Bottom qui se trouve être le dernier film de Chadwick Boseman, décédé en aout dernier. Il s’agit de l’adaptation de la pièce d’August Wilson, réalisé par George C. Wolfe et produit par Viola Davis et Denzel Washington.

Situé en 1927 à Chicago, le film met en vedette Boseman en tant que trompettiste déterminé nommé Levee et Viola Davis dans le rôle de la chanteuse Ma Rainey qui a vraiment existé.

Dans une interview avec The New York Times, Viola Davis a confié qu’elle n’avait aucune idée que Chadwick Boseman était malade : « Je regarde en arrière [et je me rends compte] à quel point il a toujours semblé fatigué », dit-elle. « Je regarde sa belle et incroyable équipe qui méditait sur lui et le massait, et je réalise maintenant tout ce qu’ils essayaient de lui insuffler pour le faire avancer et travailler à son niveau optimal. Et il l’a reçu. »

Boseman a tourné plusieurs films alors qu’il était malade et qu’il faisait de la chimiothérapie et subissait des opérations chirurgicales.

Ma Rainey’s Black Bottom sera disponible sur Netflix le 18 décembre prochain et le film serait déjà dans le radar des Oscars.

Source : EW / Crédit ©Netlix