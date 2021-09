Le Prince de Bel-Air : Will Smith caste le nouveau Will pour le reboot dramatique

Will Smith annonce à son successeur Jabari Banks qu’il est le nouveau Will pour le reboot dramatique du Prince de Bel-Air.

La série Le Prince de Bel-Air va avoir un reboot mais cette nouvelle version sera loin de celle qu’on connait tous. L’année dernière, il a été annoncé qu’un reboot du Prince de Bel-Air avait été commandé par la plateforne de NBC Universal, Peakock. Cette version est inspirée d’une vidéo créée par Morgan Cooper, devenue virale en 2019, qui réimaginait une version dramatique de la sitcom des années 90.

Impressionné par cette vision de l’histoire, Will Smith s’est associé à Peakcock pour produire ce reboot et il a récemment annoncé à son successeur qu’il avait décroché le rôle principal de Will. Dans une vidéo on découvre Smith annoncé à Jabari Banks (c’est vraiment son nom, comme la famille dans la série !) qu’il avait décroché le rôle. Et comme Smith, Banks est originaire de West Philadelphie.

« Tu as une route fantastique devant toi, et j’ai hâte d’être un atout pour toi dans ce processus alors que tu construis ta vie et ta carrière », a déclaré Smith à Banks, qui a qualifié cette opportunité « d’un rêve qui devient réalité. »

Intitulé simplement Bel-Air, voici la description officielle de la série : « Située dans l’Amérique d’aujourd’hui, Bel-Air est une série analogue dramatique d’une heure de la sitcom des années 90 Le Prince de Bel-Air qui se penche sur la prémisse originale : le voyage compliqué de Will depuis les rues de l’ouest de Philadelphie au manoir du quartier huppé de Bel-Air.

Avec une vision repensée, Bel-Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qu’il était impossible d’explorer pleinement dans un format de sitcom de 30 minutes, tout en continuant à faire preuve de fanfaronnade et de clin d’œil à l’originale. »

Morgan Cooper sera réalisateur, producteur et scénariste de la série. Will Smith et Jada Pinkett-Smith seront à la production exécutif de Bel-Air.

La plateforme Peakcock semble avoir confiance en ce projet puisqu’elle a déjà commandé deux saisons.



