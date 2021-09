How I Met Your Father : Josh Peck rejoint la série

Josh Peck rejoint la série How I Met Your Father, spin-off de How I Met Your Mother.

La série How I Met Your Father, spin-off de How I Met Your Mother, en préparation pour Hulu, est officiellement en production et elle continue de caster de nouveaux personnages.

Josh Peck (Turner & Hooch) connu pour son rôle dans la série de Nickelodeon Drake et Josh, a rejoint la série dans un rôle récurrent. Il jouera un personnage nommé Drew décrit comme « le beau vice-principal » de l’école élémentaire où travaille Jesse (Chris Lowell).

How I Met Your Father se déroule dans un avenir proche, alors que Sophie (interprétée par Hilary Duff) raconte à son fils l’histoire de sa rencontre avec son père. Le récit « nous catapulte en 2021, où Sophie et son groupe d’amis très unis – Jesse (Chris Lowell), Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) et Sid (Suraj Sharma ) – sont en train de déterminer qui ils sont, ce qu’ils veulent de la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées ».

How I Met Your Father a également ajouté Ashley Reyes (American Gods) dans un rôle récurrent. Elle incarnera Hannah, une résidente en chirurgie à Los Angeles qui tente de maintenir une relation à distance avec Sid. Brandon Micheal Hall (God Friended Me) fait également partie du casting.

La série est créée par Isaac Aptaker et Elizabeth Berger. Les créateurs de la série originale Carter Bays et Craig Thomas sont à bord en tant que producteurs exécutifs, tout comme la réalisatrice de la série originale Pam Fryman, qui dirigera le pilote. Une date de première n’a pas encore été annoncée.

Source : TVLine / Crédit ©