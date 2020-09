Supernatural saison 15 : Retour des jeunes Sam et Dean dans un trailer plein d’émotion

Découvrez un trailer plein d’émotion pour la dernière saison de Supernatural qui dévoile des images de l’épisode flashback

La saison finale de Supernatural contiendra un épisode flashback et un premier trailer plein d’émotion pour les derniers épisodes, dévoile les premières images des retours des jeunes Sam et Dean. On peut ainsi avoir un bref aperçu des deux frères quand ils étaient plus jeunes.

La série a fait de nombreux épisodes flashback au fil des saisons, mais cela fait un moment que les fans n’avaient pas vu les jeunes Winchester. Comme le co-showrunner Andrew Dabb l’a confié à EW en début d’année, « Pendant longtemps, à peu près chaque saison, nous faisions une histoire flashback avec les jeunes Sam et Dean. Donc cette année, nous en faisons une, ce que nous n’avons pas fait depuis très, très longtemps. »

La bande-annonce présente aussi le retour de Billie, Jack accomplissant un dernier rituel pour lui permettre de tuer et bien plus encore.

Le tournage du dernier épisode est actuellement en cours à Vancouver. La diffusion des 7 derniers épisodes de Supernatural démarrera le 8 octobre prochain.

Supernatural saison 15 – Trailer retour