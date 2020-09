CANNESERIES saison 3 : La série Dix Pour Cent en clôture du festival

La série Dix Pour Cent sera en clôture de la saison 3 du festival CANNESERIES.

CANNESERIES, le Festival International des Séries de Cannes, qui revient pour une troisième saison du 9 au 14 octobre 2020, annonce que deux épisodes de la saison 4 de Dix Pour Cent seront diffusés en clôture le mercredi 14 octobre.

CANNESERIES accueillera les agents de ASK dans le Grand Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals et des Congrès pour une soirée exceptionnelle au cours de laquelle sera dévoilé le Palmarès de la saison 3. Les spectateurs découvriront, sur grand écran mais aussi sur la plateforme CANNESERIES LIVE, les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de la série française plébiscitée par le public et la presse depuis sa création en 2015.

Dans la saison 3 de Dix Pour Cent, Andréa et Gabriel ont gagné leur bataille contre Mathias et l’agent double Camille-Hervé a finalement été démasqué. Quatre mois ont passé et Andréa a enfilé le costume de Directrice Générale. Le pouvoir lui plait, mais l’absorbe totalement car ASK est à nouveau en situation périlleuse avec le départ potentiel de tous les talents de Mathias. Mathias et Noemie réservent une surprise sur leur destin après ASK et tous les agents sont en embuscade. Du coté des jeunes, Camille, désormais agent de Sofia, devra faire la part entre travail et amitié. Et les certitudes d’Hervé vont éclater quand il se verra proposé de passer devant la caméra.

Cette saison sera celle de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui sous la direction d’Andréa et malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent sénior, Elise Formain, venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire.

Avec Camille Cottin (Andréa Martel), Thibault de Montalembert (Mathias Barneville), Grégory Montel (Gabriel Sarda), Liliane Rovère (Arlette Azemar), Fanny Sidney (Camille Valentini), Nicolas Maury (Hervé André-Jezak), Laure Calamy (Noémie Leclerc), Stéfi Celma (Sofia Leprince), Assaad Bouab (Hicham Janowski), Ophélia Kolb (Colette Brancillon).

Et avec par ordre d’apparition à l’image : Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver, Jean Réno. Avec la participation de : Anne Marivin, Stéphane Freiss, Mimie Mathy, Nathalie Baye, Muriel Robin, Marina Rollman.

Crédit ©France 2