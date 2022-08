Star Trek : Nichelle Nichols, icône et pionnière interprète du Lt. Uhura est décédée

Nichelle Nichols, actrice pionnière interprète d’Uhura dans Star Trek est décédée à 89 ans. Hommages de Williams Shatner, George Take et Kate Mulgrew

La communauté Star Trek et le monde pleurent une icône, une actrice pionnière et unique en son genre. Nichelle Nichols, mieux connue pour avoir joué le lieutenant Uhura dans Star Trek: The Original Series, est décédée. Elle avait 89 ans. Le fils de Nichols, Kyle Johnson, a confirmé la nouvelle avec un message publié sur la page Facebook de Nichols.

Il écrit : « Amis, Fans, Collègues, Monde, j’ai le regret de vous informer qu’une grande lumière dans le firmament ne brille plus pour nous comme elle l’a fait depuis tant d’années. Hier soir, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée. »

Il ajoute : « Sa lumière cependant, comme les anciennes galaxies que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’inspirer. Sa vie a été bien vécue et en tant que tel un modèle pour nous tous. Moi, et le reste de notre famille, apprécierions votre patience et votre indulgence alors que nous pleurons sa perte jusqu’à ce que nous puissions récupérer suffisamment pour parler davantage. »

Il demande ensuite le que la vie privée de leur famille soit respectée et conclut avec le fameux « Longue vie et prospérité. »

Le rôle de Nichols en tant qu’Uhura, une femme noire faisant partie de l’équipage de passerelle de l’USS Enterprise, dans Star Trek a inspiré de nombreuses personnes à suivre ses traces, y compris les futurs acteurs de Star Trek comme LeVar Burton. Son baiser avec le capitaine Kirk de William Shatner dans l’épisode « Plato Stepchildren » est également largement reconnu comme le premier baiser interracial à la télévision américaine.

Nichelle Nichols est devenue suffisamment emblématique grâce à Star Trek pour que la NASA se tourne plus tard vers elle pour l’aider à recruter des femmes et des minorités dans son programme spatial, le sujet du récent film documentaire Woman in Motion.

En 1959, Nichols fait ses débuts sur grand écran après avoir décroché un rôle de danseuse dans Porgy and Bess de Sammy Davis Jr. Elle a ensuite joué dans d’autres films et séries télévisées, notamment en faisant une apparition dans l’émission de Gene Roddenberry, The Lieutenant, en 1964. Puis en 1966, elle a rejoint Star Trek.

Au cours de sa carrière d’actrice, Nichols a joué dans six films Star Trek de 1979 à 1991. Certains de ses travaux les plus récents incluent le film de 2002 de Disney Snow Dogs, dans lequel elle jouait la mère de Cuba Gooding Jr. En 2005, elle joue aux côtés d’Ice Cube dans le rôle de Miss Mable dans la comédie Are We There Yet ? Et en 2007, elle a eu un rôle récurrent dans la série NBC Heroes en tant que Nana Dawson. Nichols est apparue dans le soap Les Feux de l’Amour aussi récemment qu’en 2016.

En 1992, Nichols a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et lorsque le casting original de Star Trek a été honoré devant le Grauman’s Chinese Theatre d’Hollywood en 1991, elle est devenue la première Afro-Américaine à placer ses empreintes de mains et sa signature à l’endroit emblématique.

Hommages des acteurs de Star Trek

Sur les réseaux sociaux, après l’annonce de la triste nouvelle, ses co-stars de Star Trek lui ont rendu hommage.

William Shatner, qui a joué le capitaine Kirk aux côtés de Nichols dans Star Trek, a tweeté : « Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Nichelle. C’était une belle femme et jouait un personnage admirable qui a tant fait pour redéfinir les problèmes sociaux ici aux États-Unis et dans le monde entier. Elle va certainement me manquer. J’envoie mon amour et mes condoléances à sa famille. »

I am so sorry to hear about the passing of Nichelle. She was a beautiful woman & played an admirable character that did so much for redefining social issues both here in the US & throughout the world. I will certainly miss her. Sending my love and condolences to her family. Bill — William Shatner (@WilliamShatner) July 31, 2022

George Takei, qui a joué le navigateur Sulu dans Star Trek, a ajouté : « J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est décédée aujourd’hui à 89 ans. … Mais aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme les étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, ma très chère amie. »

I shall have more to say about the trailblazing, incomparable Nichelle Nichols, who shared the bridge with us as Lt. Uhura of the USS Enterprise, and who passed today at age 89. For today, my heart is heavy, my eyes shining like the stars you now rest among, my dearest friend. — George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2022

We lived long and prospered together. pic.twitter.com/MgLjOeZ98X — George Takei (@GeorgeTakei) July 31, 2022

Kate Mulgrew, qui a joué le rôle du capitaine Janeway dans le spin-off Star Trek : Voyager, lui a également rendu hommage : « Nichelle Nichols était la première. Elle était une pionnière qui a parcouru un sentier très difficile avec courage, grâce et un feu magnifique que nous ne reverrons probablement pas. Puisse-t-elle reposer en paix. »

Nichelle Nichols was The First. She was a trailblazer who navigated a very challenging trail with grit, grace, and a gorgeous fire we are not likely to see again. May she Rest In Peace. #NichelleNichols pic.twitter.com/DONSz6IV2b — Kate Mulgrew (@TheKateMulgrew) July 31, 2022

LeVar Burton a aussi partagé sa peine : « J’ai le cœur brisé à l’annonce de son décès, cependant, je suis réconforté de savoir qu’elle a illuminé le chemin pour beaucoup d’entre nous avec sa grâce, sa beauté, son talent, son intelligence et son engagement envers l’humanité en allant hardiment vers les étoiles ! #déesse #reine

Y’all, @nichelleisuhuru.

Heartbroken at the news of her passing, however, I am comforted in the knowledge that she illuminated the way for so of us many with her grace, beauty, talent, intelligence and her commitment to humanity going boldly to the stars! #godess #queen

🙏🏾♥️🌹🖖🏾 pic.twitter.com/ye08mXzs3B — LeVar Burton (@levarburton) July 31, 2022

Nichols a été mariée et divorcée deux fois dans sa vie. Elle laisse dans le deuil son fils, Kyle Johnson.

Source : Deadline / Crédit ©Paramount/CBS