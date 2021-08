Love Victor : Hulu renouvelle la série pour une saison 3

Love Victor reviendra bien pour une troisième saison sur Hulu et Disney+Star.

Alors que la saison 2 a déjà été lancée sur Hulu et qu’elle est actuellement diffusée sur Disney+Star en France, Love Victor reviendra bien pour une saison 3. Les fans peuvent ainsi se rassurer puisqu’ils auront la résolution du cliffhanger de la saison 2.

On ne révèlera pas ce qu’est ce cliffhanger mais Victor est sur le point de prendre une décision importante dans le final. Il reste encore 3 épisodes dans la diffusion Française de Love Victor sur Star.

Pour rappel, Love Victor est la suite du film 2018 Love Simon. La série sur le passage à l’âge adulte met en vedette Michael Cimino dans le rôle de Victor Salazar, un adolescent gay qui tente de naviguer dans sa sexualité et sa vie dans une nouvelle ville.

Le casting comprend également Ana Ortiz (Ugly Betty) en tant qu’Isabel, mère de Victor, James Martinez (Au Fil des Jours) en tant qu’Armando, le père de Victor, Isabella Ferreira (Orange is the New Black) et le nouveau venu Mateo Fernandez jouent Pilar et Adrian la sœur et le frère de Victor.

On trouve également Anthony Turpel en tant que Felix, le meilleur ami de Victor et George Sear (Alex Rider) en tant que Benji, le petit ami de Victor. Rachel Hilson (This Is Us), Bebe Wood (The Real O’Neals) et Mason Gooding (Booksmart) jouent respectivement ses ami.e.s Mia, Lake et Andrew.

La saison 2 a également les introductions des nouveaux personnages, Rahim (Anthony Keyvan) et Lucy (Ava Capri).

Après une première saison qui était assez prometteuse mais assez timide, la saison 2 de Love Victor a vraiment trouvé son rythme et son identité, traitant de sujets un peu plus matures. Parce que la série était d’abord prévue pour Disney+ (avant de passer sur Hulu), la première saison était un peu trop lisse mais le passage de la série sur Hulu a donné plus de libertés aux producteurs.

Love Victor, c’est chaque vendredi sur Disney+Star.

Crédit ©Disney