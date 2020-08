Grey’s Anatomy saison 17 : Trois acteurs signent pour 3 saisons de plus et traitement de la crise COVID-19

Camilla Luddington, Kevin McKidd et Kim Raver signent à nouveau pour trois saisons de plus de Grey’s Anatomy. Plus comment la série traitera de la crise du coronavirus.

Trois docteurs vont rester encore un moment au Grey Sloan Memorial. Camilla Luddington (aka Dr. Jo Karev), Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) et Kim Raver (Dr Teddy Altman), ont signé un contrat pour 3 saisons supplémentaires dont celle à venir. Si Grey’s Anatomy continue au-delà de la saison 17, ils seront à bord pour les saisons 18 et 19.

Luddington a rejoint la série dans la saison 9, tandis que McKidd – qui a également réalisé 27 épisodes de la série – fait partie du casting depuis la saison 5. Raver était une série régulière pour les saisons 6 à 8 avant de revenir à plein temps dans la saison 15.

Cette nouvelle arrive peut de temps après la promotion de Richard Flood et Anthony Hill pour la saison 17.

Ailleurs, la showrunner Krista Vernoff, qui a précédemment révélé que la série abordera la crise du coronavirus, promet que le sujet ne sera pas centré uniquement sur la « mort et le désespoir ». Dans une interview récente pour un podcast de The Hollywood Reporter, la showrunner explique qu’ils vont tenter de trouver un juste milieu quant à la situation : « Il y a de la joie et du plaisir chez les personnes qui se mettent en quarantaine loin de l’hôpital », en particulier pour les médecins qui, pour protéger leurs proches, vivent ailleurs entre leurs services de garde.

Comme nous l’avons vu dans la vraie vie, « beaucoup de [ces médecins] ne rentrent pas chez eux auprès de leur famille; ils louent des Airbnbs et vivent ensemble », a noté Vernoff. « Il y a beaucoup d’histoires à raconter qui sont en quelque sorte liées au COVID mais pas sur la mort et le désespoir », a-t-elle ajouté.

Vernoff note aussi que la série a de quoi faire avec le fait que plusieurs opérations ont été annulées ou reportées et que cela signifie que les chirurgiens du Grey’s Sloan ne seront plus au top de leur aptitude durant la crise.

« Notre série est une série chirurgicale », a rappelé la scénariste, « et il y a beaucoup de d’opération qui n’ont tout simplement pas lieu.» Mais il y a des histoires médicales sur le fait que « la mortalité a augmenté dans ce pays, en particulier parce que des gens étaient dans les premiers mois [d’une maladie] et ils ont toujours peur d’aller chez le médecin, peur d’aller à l’hôpital », a déclaré Vernoff.

On attend de voir comment l série traitera de cette crise sanitaire qui est loin d’être terminée.

Source : TVLine et THR / Crédit ©ABC