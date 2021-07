The Flash saison 8 : Jesse L. Martin, Danielle Panabaker et Candice Patton seront de retour

Jesse L. Martin, Danielle Panabaker et Candice Patton renouvellent bien leur contrat pour la saison 8 de The Flash.

Ce n’est pas surprenant, mais c’est tout de même une nouvelle qui rassure les fans, surtout après les départs de Carlos Valdes et Tom Cavanagh. Alors que leurs contrats arrivaient à expiration à l’issue de la saison 7, les acteurs originaux Jesse L. Martin (Joe West), Danielle Panabaker (Caitlin Snow/ Frost) et Candice Patton (Iris Allen-West) ont renouvelé leur contrat avec Warner Bros TV et seront bien présents dans la saison 8 de The Flash.

Ils rejoignent ainsi la star de la série Grant Gustin qui avait déjà sécurisé son contrat pour la saison 8.

Danielle Panabaker a confirmé son retour sur Twitter : « Saison 8 ! Je suis reconnaissante de cette opportunité – merci à tous ceux qui m’ont soutenue tout au long du processus et en particulier aux fans – nous ne pourrions pas le faire sans vous ! »

Season 8! Grateful for the opportunity- thank you to all who have supported me along the way and especially the fans – we couldn’t do this without you! https://t.co/WOIp3l0OC4 — Danielle Panabaker (@dpanabaker) June 30, 2021

Pour le moment, on ne sait pas si cette huitième saison sera la dernière ou non, la CW n’a pas encore confirmé une telle information. Dans une interview l’année dernière, Gustin a confié qu’il y avait eu des discussions pour une saison 9 mais la pandémie a mis les choses entre parenthèses. On attend l’annonce de la chaine à ce sujet.

La saison 7 de The Flash est actuellement diffusée et arrive bientôt à sa fin. Notez que l’épisode 150 (première partie du final) sera diffusé le 13 juillet avec le retour de Jessica Parker Kennedy en Nora West Allen et l’arrivée de Jordan Fisher dans le rôle de Bart Allen.

La saison 8 de The Flash démarrera le 16 novembre 2021 avec 5 épisodes crossovers qui recevront plusieurs héros de l’Arrowverse.

Source : Deadline / Crédit ©CW