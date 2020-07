The Walking Dead : Jesus aurait dû avoir un petit ami dans la saison 9

Tom Payne révèle que Jesus aurait dû avoir un petit ami au début de la saison 9 de The Walking Dead mais l’histoire a été coupée.

Apparemment, Jesus aurait dû avoir un petit ami dans la saison 9 de The Walking Dead. Tom Payne, qui a incarné le personnage durant 4 saisons, s’est récemment confié sur son temps dans la série. Personnage favori des fans, Jesus n’aura finalement jamais été apprécié à sa juste valeur par les scénaristes et le public a dû lui dire adieu durant la saison 9.

Dans une interview à Skybound, l’acteur a révélé que Jesus aurait dû avoir un petit ami au début de la saison 9 mais cette histoire a finalement été abandonnée. Selon Payne, un premier script du premier épisode de la saison 9 a donné à Jésus un intérêt amoureux. « Il y a eu une autre itération du premier épisode de la saison 9. J’avais un petit ami dans le premier scénario, à la Colline », a déclaré Payne. Il n’a cependant pas nommé un personnage spécifique qui était censé être son petit ami.

Bien sûr, les fans ont toujours voulu que Jesus et Aaron (Ross Marquand) se mettent ensemble, mais pour une raison quelconque, la relation ne s’est jamais matérialisée alors que dans les comics, Aaron et Jésus ont une véritable relation amoureuse.

Cette nouvelle laisse les fans de The Walking Dead encore plus frustrés par la façon dont Jésus a été gaspillé pendant ses quatre saisons dans la série. Dans l’ensemble, Payne dit qu’il n’a aucun regret à propos de son temps sur TWD et dit qu’il est juste content d’avoir eu une excellente entrée et une excellente sortie.

Aujourd’hui, Tom Payne est la star de sa propre série, Prodigal Son. Après plusieurs semaines de pause, le thrilleur est de retour à partir de ce 1er juillet sur TF1. La diffusion a été interrompue parce que les 8 derniers épisodes de la saison n’avaient pas pu être doublés en français à cause de la pandémie.

