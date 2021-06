Lucifer saison 6 : La saison finale n’est pas une version allongée de la fin initiale

Les co-showrunners de Lucifer se confient sur la saison 6 qui a été commandée à la dernière minute par Netflix.

En 2019 après la diffusion de la saison 4, qui avait alors été sauvée par Netflix, la plateforme a annoncé que la saison 5 de Lucifer serait la dernière. Les producteurs de la série sont donc entrés dans cette saison 5 avec l’intention de donner une vraie fin aux personnages. Mais alors que la saison 5 était en production, Netflix a changé d’avis et a donné une sixième saison qui elle, serait bien la dernière.

La chose qu’on se demande, c’est si les showrunners ont changé quelque chose à leur scénario de la saison 5 pour faciliter la saison 6. Apparemment, ils n’ont pas changé grand-chose. Dans une interview à TVLine, Ildy Modrovich et Joe Henderson ont expliqué qu’ils n’ont pas modifié la fin tant que ça.

Modrovich confie : « Étonnamment, [là où nous nous sommes arrêtés] était le point final le plus facile, au milieu d’un tel moment. Quand ils ont dit : « Faisons une autre saison », c’était facile parce que la fin de l’acte V de cet épisode était que Lucifer devenait Dieu, et nous avons réalisé que c’était un si grand cliffhanger. [Dans le final de la série originale], il s’est passé beaucoup de choses dans l’Acte VI, évidemment, mais nous l’avons en quelque sorte coupé. Et [Lucifer devenant Dieu] est devenu la fin de 5B. »

Ils n’ont rien ajouté pour aidé le passage à la saison 6 : « Les seuls changements que nous avons apportés étaient liés au COVID, car nous n’avions pas filmé la grande bataille. Nous avions tourné tout sauf la grande bataille et la scène où Lucifer se fait passer pour Michael, avant COVID, » explique Henderson. « En ce qui concerne tout le reste, nous avons juste regardé l’épisode et nous nous sommes dit : « Hé, c’est une très bonne note pour terminer. » Cela résume une grande partie de l’histoire à raconter cette saison, ce qui est toujours si importante pour nous, mais vous donne envie de revenir. »

Nouvelle histoire pour la saison 6

Quand TVLine leur demande si la saison 6 est, en quelque sorte, une version allongée de la fin de la série qu’ils avaient prévue, Henderson répond : « Je dirais que c’est vrai, jusqu’à un certain point. C’est vraiment notre saison d’adieu, mais alors que nous avons commencé à creuser dans la saison 6, nous avons trouvé une nouvelle histoire que nous n’aurions pas racontée auparavant. »

Il ajoute : « Je ne veux pas que les gens pensent que la saison 6 est presque comme un acte VI allongé, car ce n’est pas le cas. C’est sa propre saison. Elle a son propre moteur. Il y a une histoire que nous ne savions pas que nous pourrions raconter jusqu’à ce que nous en soyons arrivés à ce point, et une fois arrivés là, nous avons regardé autour de nous et nous avons réalisé qu’il y avait un moteur entier pour une saison complète d’histoires et nous sommes ravis. Mais c’est vraiment une saison pour dire au revoir à la série que nous aimons. »

Modrovich ajoute : « En fait, l’histoire principale de la saison 6 ne faisait pas du tout partie de la saison 5. » Et Henderson tease même la présence d’un nouveau personnage : « Il y a un nouveau personnage dans la saison 6 qui n’allait pas faire partie de la saison 5. Un tout nouveau personnage. »

*Spoilers* La saison 5 se termine avec Lucifer qui devient Dieu. On se demande alors où est-ce que la série peut se diriger après une telle ascension mais c’est de Lucifer dont on parle : « Que se passe-t-il lorsque Lucifer met la main sur quelque chose qu’il pensait peut-être vouloir ? Il est toujours son pire ennemi, donc ce ne sera pas une route facile. Disons les choses de cette façon, » conclut Modrovich.

Lucifer est disponible sur Netflix.

Source : TVLine / Crédit ©Netflix