Captain America 4 : Le méchant du film révélé ?

Une rumeur annonce l’introduction d’un nouveau personnage comme méchant dans le MCU, dans Captain America 4.

Le film Captain America 4 est bien en préparation chez Marvel avec Anthony Mackie qui prendra le bouclier du super-héros. Pour le moment, ce film est un mystère, on ne sait pas vraiment ce que Marvel concocte mais une nouvelle rumeur annonce déjà un personnage de méchant ou plutôt de méchante.

Sin, la fille de Red Skull, ferait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe. Le personnage, qui est apparu pour la première fois sous la houlette de JM DeMatteis et Ron Frenz sur Captain America dans les années 1980, s’appelle Sinthia Schmidt, et a un véritable mépris pour son père et elle n’utilise pas cela comme une excuse pour être une héroïne, mais plutôt pour essayer d’être une plus grande méchante en s’alliant à Crossbones et d’HYDRA. L’idée qu’elle pourrait apparaître dans le MCU a du sens, étant donné que Falcon et le Soldat de l’hiver a créé le Captain America de la nouvelle génération.

Selon That Hashtag Show, Sin servira de méchante de la prochaine génération dans un film qui verra non seulement Anthony Mackie comme Captain America, mais aussi Emily Van Camp dans le rôle de Sharon Carter, la nièce de Peggy Carter (Hayley Atwell). Vu à travers cet objectif, il est logique que le film entier puisse être une continuation générationnelle de Captain America: The First Avenger.

Pour le moment, ce n’est qu’une rumeur, on la prendra donc avec grande précaution, rien n’a été confirmé par Disney ou Marvel.

Hugo Weaving, qui a joué The Red Skull dans Captain America: The First Avenger, mais il n’est jamais revenu dans les films suivants. Le personnage a ensuite été vu sur Vormir, entant que gardien de la pierre d’âme, dans Avengers: Infinity War – mais dans ce film, il a été joué par Ross Marquand de The Walking Dead.

Captain America 4 n’a pas encore de date sortie. En attendant, Falcon et le Soldat de l’hiver est à voir ou à revoir sur Disney+.

Source : The Hashtag Show / Crédit ©Marvel/Disney